Суд в США приговорил Пола Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил Пола Манафорта к трем с половиной годам тюрьмы. Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа признали виновным в сговоре против США и незаконном лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Среди пунктов обвинения Манафорту – ложные показания спецпрокурору Мюллеру и запугивание свидетелей по делу о вмешательстве России в американские выборы. Во время процесса Манафорт извинился перед судом за свои действия и просил о помиловании.

На прошлой неделе суд Вирджинии уже приговорил Манафорта почти к четырем годам тюрьмы за финансовые и налоговые преступления во время работы политическим консультантом на Украине.

Незаконные схемы доходов были раскрыты во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Манафорт признал вину. В США не исключают, что Дональд Трамп может помиловать своего бывшего консультанта. В Белом доме заявили, что президент "примет решение, когда будет готов".