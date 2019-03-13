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В Новокузнецке активиста оштрафовали за либертарианский флаг

Флаг незарегистрированной Либертарианской партии России

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В Новокузнецке суд оштрафовал на 2 тысячи рублей координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера за использование либертарианского флага во время пикетов, сообщает "МБХ медиа".

Один из флагов американских либертарианцев представляет из себя изображение змеи с надписью, которая переводится на русский язык как "не наступай на меня". Незарегистрированная Либертарианская партия России позаимствовала идею, перенеся змею на российский триколор.

Гяммера обвинили в том, что в декабре 2018 года он нарушил федеральный закон о государственном флаге, нанеся на него посторонние элементы. "Одиночный пикет назвали официальным мероприятием, и поэтому я мог использовать только официальный флаг России", - рассказал активист.

Он добавил, что намерен обжаловать штраф, и в случае необходимости дойти до Европейского суда по правам человека.

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