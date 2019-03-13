Новым заместителем генпрокурора России стал зять Шойгу

Совет Федерации на своём заседании в среду назначил нового заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки. Им стал муж старшей дочери министра обороны России Сергея Шойгу, глава прокуратуры Московской области Алексей Захаров.
Кандидатуру Захарова внёс на рассмотрение в верхнюю палату парламента, которая окончательно утверждает претендентов на должность замгенпрокурора, президент Владимир Путин.
По данным источника издания "Коммерсант", Захаров будет курировать Северо-Западный федеральный округ.
В октябре 2018-го года заместитель генпрокурора Саак Карапетян погиб при крушении вертолёта. Месяцем позже ещё два зама Чайки, Иван Семчишин и Александр Гуцан, ушли в отставку. С того времени в ведомстве вакантны ещё две должности заместителей.
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