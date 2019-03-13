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В деле координатора "Открытой России" в Пскове появился второй эпизод

Лия Милушкина на заседании суда, Псков, 13 марта 2019 года

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Следователи в Пскове добавили второй эпизод в уголовное дело в отношении координатора регионального отделения движения "Открытая Россия" Лии Милушкиной. Её обвиняют в сбыте наркотиков. По данным следствия, 13 января активистка продала свидетелю Станиславу Павлову более двух граммов амфетамина.

Первый эпизод в деле активистки связан с продажей более четырёх граммов амфетамина.

Артём Милушкин на заседании суда, Псков, 13 марта 2019 года
Артём Милушкин на заседании суда, Псков, 13 марта 2019 года

По делу Милушкиной также проходит ее супруг – Артём Милушкин. Следствие утверждает, что 13 января он продал более двух граммов амфетамина в рамках контрольной закупки.

Лия и Артем Милушкины свою вину не признают и считают своё дело политически мотивированным.

Супругов Милушкиных задержали 17 января по подозрению в сбыте наркотиков. Суд отправил Лию Милушкину под домашний арест до 15 марта. На сегодняшнем заседании суд продлил меру пресечения до 15 мая и разрешил прогулки вблизи дома.

Артём Милушкин находится в следственном изоляторе. Адвокат Владимир Данилов сообщил суду, что в СИЗО его подзащитному регулярно дают психотропные препараты.

4 ноября 2018 года Милушкина задержали полицейские по дороге к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Актвист утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.

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