В деле координатора "Открытой России" в Пскове появился второй эпизод

Следователи в Пскове добавили второй эпизод в уголовное дело в отношении координатора регионального отделения движения "Открытая Россия" Лии Милушкиной. Её обвиняют в сбыте наркотиков. По данным следствия, 13 января активистка продала свидетелю Станиславу Павлову более двух граммов амфетамина.

Первый эпизод в деле активистки связан с продажей более четырёх граммов амфетамина.

По делу Милушкиной также проходит ее супруг – Артём Милушкин. Следствие утверждает, что 13 января он продал более двух граммов амфетамина в рамках контрольной закупки.

Лия и Артем Милушкины свою вину не признают и считают своё дело политически мотивированным.

Супругов Милушкиных задержали 17 января по подозрению в сбыте наркотиков. Суд отправил Лию Милушкину под домашний арест до 15 марта. На сегодняшнем заседании суд продлил меру пресечения до 15 мая и разрешил прогулки вблизи дома.

Артём Милушкин находится в следственном изоляторе. Адвокат Владимир Данилов сообщил суду, что в СИЗО его подзащитному регулярно дают психотропные препараты.

4 ноября 2018 года Милушкина задержали полицейские по дороге к месту проведения митинга против коррупции. Он был одним из организаторов этого мероприятия. Актвист утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.