В Екатеринбурге прошёл обыск у бывшего активиста "Открытой России"

В Екатеринбурге прошел обыск у бывшего координатора движения "Открытая Россия" Максима Верникова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным проекта, после обыска Верникова увезли в следственный отдел регионального Следственного комитета. Каких-либо подробностей не сообщается. Судя по видео, которое публикует издание 66.ru, в обыске принимали участие бойцы СОБРа, они выломали дверь.

По данным Znak.com, речь идет о возбужденном уголовном деле по статье о деятельности нежелательнойорганизации. Ранее в отношении Верникова заводили три административных дела по этой статье . Журналисту вменяли работу на организацию Open Russia Civil Movement. При этом региональные отделения "Открытой России" не связаны с британской Open Russia Civil Movement.

Верников возглавлял "Открытую Россию" в Екатеринбурге до февраля 2019 года. По его словам, он вышел из движения, поскольку не считал возможным совмещать журналистскую деятельность с активистской. Он возглавляет корпункта "Урал МБХ медиа".

Это уже второе аналогичное уголовное дело. В начале этого года координатор "Открытой России" в Ростове-на-Дону Анастасия Шевченко стала фигуранткой первого уголовного дела в России по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Шевченко грозит лишение свободы. В настоящее время она находится под домашним арестом.

В 2017 году власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа". Кроме этого, полиция регулярно срывает мероприятия "Открытой России", задерживает и штрафует её активистов.