В больнице Благовещенска более 100 детей заразились гепатитом С

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. Об этом сообщает "Коммерсантъ". У всех потерпевших выявили один и тот же родственный тип вируса, отмечает газета. Это значит, что они инфицировались в одном учреждении.

Родители считают, что заражение произошло из-за нестерильных шприцов и катетеров. Врачи объясняли заражение переливанием крови.

Власти Приамурья признали факт заражения, но только 26 человек. Летом родители заболевших детей подали заявления в Роспотребнадзор. Следственный комитет по Амурской области завел уголовное дело.

Следователи комментировать ход дела отказываются, так как оно передано в Москву, пишет "Коммерсантъ". По данным издания потерпевшими по делу проходит почти 70 человек.

Главный врач больницы отрицает возможность заражения гепатитом С через нестерильные медицинские инструменты, а проверку Роспотребнадзора называет "необоснованной".