Система в отказе. Беды Boeing после крушения самолета в Эфиопии

Пассажирский самолет "Эфиопских авиалиний", направлявшийся в Кению, упал утром 10 марта сразу после взлета из Аддис-Абебы. На борту было 8 членов экипажа и 149 пассажиров, включая трех граждан России, – все они погибли. Крупнейшие авиаперевозчики мира практически сразу же приостановили эксплуатацию модели лайнера, разбившейся дважды менее чем за полгода. Администрация США это сделала лишь на третий день после трагедии.

Катастрофа самолета Boeing модели 737 MAX 8 в Эфиопии – уже вторая за последние пять месяцев. 29 октября прошлого года такой же самолет индонезийской авиакомпании упал в море, тогда погибли 189 человек. Президент компании Boeing Деннис Мюлленберг обещал тогда полное содействие в расследовании причин аварии.

– Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать с органами, которые ведут расследование. Если появится информация, которая потребует от нас улучшений, мы произведем эти улучшения. В конечном счете, мы всецело привержены безопасности, и мы с большой долей уверенности можем утверждать, что модель 737 MAX – безопасный самолет", – сказал он.

Президент компании "Эфиопские авиалинии" Теволде Гебремариам в интервью CNN рассказал, что пилот сообщил диспетчерам об отказе системы управления, но предпринять ничего не успел:

– Спасибо за вашу поддержку и соболезнования. Я тоже пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свое сочувствие и сердечные соболезнования нашим дорогим пассажирам, потерявшим свои жизни в этом трагическом происшествии. Мои соболезнования их семьям, друзьям и родственникам.

– Вы сказали в своем последнем заявлении для прессы, что пилот сообщил о технических проблемах. Можете уточнить, каких именно?

– Пилот доложил о возникших трудностях с системой управления полетом. Он просил разрешения вернуться на базу и получил его. Это произошло в 8:44 утра. В этот самый момент самолет исчез с экрана радара.

Президент Дональд Трамп утром 12 марта написал в Твиттере, что, по его мнению, причина катастрофы – усложнение авиатехники.

"Самолеты становятся слишком сложными, чтобы летать на них. Пилоты уже не нужны, вместо них надо сажать компьютерщиков из Массачусетского технологического института. Я все время вижу, как это происходит со многими изделиями. Рвутся сделать еще один ненужный шаг вперед, а старое и простое часто бывает намного лучше".

"На принятие решения остаются доли секунды, и сложность становится опасной. Стоит это все ужасно дорого, а толку – чуть. Не знаю, как вы, а мне не нужен Альберт Эйнштейн в кабине пилота. Я хочу, чтобы отличные профессионалы авиации имели возможность легко и быстро брать на себя управление самолетом!"

Индонезийский лайнер рухнул при схожих обстоятельствах. Эксперты подозревают, что в обоих случаях причиной аварии стал отказ электронной системы улучшения характеристик управления самолетом – MCAS.

Компания Boeing опубликовала заявление, в котором настаивает на безопасности модели:

"Безопасность Boeing – приоритет номер один, и мы полностью уверены в безопасности 737 MAX. Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов не отдавало никаких распоряжений в данное время, и, учитывая имеющуюся информацию, мы не видим никакого основания издавать новое руководство для операторов", – говорится в нем.

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что у него пока нет оснований прекращать эксплуатацию данной модели:

"К настоящему моменту наша проверка не выявила систематических проблем функционирования и не дает оснований для распоряжения о приостановке полетов. Другие агентства по управлению гражданской авиацией также не предоставили нам данных, которые требовали бы принятия мер".

Однако не все в Вашингтоне были с этим согласны. Группа членов Конгресса от обеих партий призвала правительство немедленно прекратить полеты данной модели Boeing. Один из этих законодателей – сенатор-республиканец и бывший кандидат в президенты Митт Ромни:

"В качестве меры предосторожности для авиапассажиров FAA должно прекратить эксплуатацию модели 737 MAX 8 до тех пор, пока не будут установлены причины недавних катастроф и обеспечена пригодность самолетов к полетам", – написал он в Твиттере.

Такой же позиции придерживается сенатор-демократ Ричард Блюменталь:

"FAA и авиаперевозчики должны действовать быстро и решительно с тем, чтобы обеспечить безопасность американских пассажиров, пилотов и бортпроводников. Все машины Boeing 737 MAX 8 должны оставаться на земле до тех пор, пока не будет установлено, что эти самолеты безопасны".

Многие комментаторы отметили, что заверения в безопасности модели 737 MAX были бы более убедительны, если бы не тесные связи компании Boeing с администрацией Дональда Трампа. Они начались еще в декабре 2016 года, когда избранный президент еще не вступил в должность. Президент Boeing Деннис Мюлленберг посетил Трампа в его флоридском имении Мар-а-Лаго для переговоров о новом президентском самолете – Трамп считал цену, запрошенную компанией, чрезмерной. После встречи Мюллерберг вышел к журналистам в приподнятом настроении. Он назвал состоявшуюся беседу "очень продуктивной":

– Я воодушевлен диалогом. Хорошая, открытая дискуссия. Потрясающая была беседа. Я стал очень уважать его. Он хороший человек и делает правильные вещи.

Компания внесла миллион долларов в фонд инаунурационных торжеств Трампа. В феврале 2017 года Трамп прилетел на завод Boeing в Южной Каролине и выступил перед рабочими:

– Мы будем бороться за каждое американское рабочее место. Мы прошли долгий путь с тех пор, как братья Райт совершили свой первый полет более века назад. Ваш самолет сделан из волокнистого углепластика. В нем помещается 330 пассажиров. Он на 18 футов длиннее предыдущей модели. И этот самолет может находиться в воздухе в течение полусуток прежде чем коснется земли. Его названием все сказано: Dreamliner, "Лайнер мечты". Отличное название. Наша страна как раз и превращает мечту в реальность. Последние несколько лет этим, похоже, не особо занимались, но мы займемся этим снова", – сказал тогда президент.

Boeing – один из крупнейших подрядчиков Пентагона, а исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шенахан более 30 лет проработал в этой компании. Этот факт позволяет поставить вопрос о конфликте интересов.

В середине дня в среду президент все же уступил давлению и объявил о приостановке полетов модели 737 MAX:

– Boeing – потрясающая компания. Они работают очень, очень усердно прямо сейчас, и будем надеяться, что они очень скоро дадут нам ответ, но пока они его ищут, самолеты останутся на земле, – заявил Дональд Трамп.

Тем временем котировки акций Boeing в течение дня упали почти на семь процентов. Последний раз такое резкое падение цены на акции компании имело место после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда акции американской компании подешевели за день на 13 процентов.