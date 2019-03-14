ФСБ отказалась выдать историку дела с фамилиями жертв репрессий

Федеральная служба безопасности вновь отказалась выдать исследователю Сергею Прудовскому протокол заседания особой тройки НКВД с информацией об осужденных в 1937–1938 годах. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В управление ФСБ по Москве и Московской области историку заявили, что в документах есть конфиденциальные данные (фамилии членов тройки), распространение которых ограничено "по служебной необходимости".

Прудовский обратился в Хорошевский районный суд Москвы. Он отметил, что давно знает фамилии людей из состава троек, так как в соответствии с приказом НКВД СССР в них входили глава управления НКВД, первый секретарь обкома партии и областной прокурор. По словам историка, его интересуют фамилии репрессированных. Кроме того, Прудовский заявил, что срок охраны гостайны по документам 1938 года истёк в 2013 году.

Документы рассекречены, но порядок доступа к ним не оговорен, ответили в ФСБ. Юрист ФСБ Елена Зиматкина заявила в суде, что Прудовский называет сотрудников НКВД палачами и считает, что их "позор должен быть вечным, несмываемым". По её мнению, эта позиция "может нанести вред как ныне живущим родственникам должностных лиц, подписывавших протоколы, так и объективной оценке исторического периода 1937–1938 годов". Суд согласился с позицией ФСБ и отказал исследователю.

Прудовский считает, что в ФСБ не хотят, чтобы общество знало, за что были расстреляны репрессированные, так как это выдуманные обвинения.

После суда Прудовский вновь направил запрос в ФСБ с просьбой выдать протоколы без указания фамилий членов тройки. Ему снова отказали, сославшись на закон "Об информации", и предложили сообщить фамилии репрессированных для выдачи архивной справки.

Московский исследователь Сергей Прудовский уже 9 лет занимается историей харбинской операции НКВД в 1937–1938 годах. Количество жертв известно, но до сих пор не выяснены все фамилии жертв репрессий. В сентябре 1938 года, когда скопились тысячи дел арестованных, их начали рассматривать особые тройки НКВД. На 25 ноября 1938 года особой тройкой были осуждены 170 человек.

Особые "тройки" при управлении НКВД действовали в годы Большого террора. Решения, в том числе о расстреле, выносили без суда и в отсутствие обвиняемого.Только за полгода, к концу 1937 года в СССР были репрессированы более миллиона человек.

Заместитель председателя совета научно-просветительского центра "Мемориал" Никита Петров считает отказ выдать документы незаконным с точки зрения федерального закона "Об архивном деле". Документы очень важны для истории репрессий и не должны быть тайной. Фамилии членов троек, которые принимали неправовые решения, также должны быть озвучены, отметил он. Однако добавил, что фактов закрытия доступа к архивным документам в России становится все больше и это "печальная примета времени".