Не менее 10 мирных жителей стали жертвами авиаудара России в Сирии

Жертвами авиаудара России по сирийском провинции Идлиб стали не менее 10 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на повстанцев, местных жителей и спасателей.

Базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный центр по правам человека приводит данные о 13-ти погибших, в их числе 6 детей. Еще около 60 человек были ранены, утверждают правозащитники. Они назвали удар самым мощным за последние месяцы, отметив, что российские самолеты сбрасывали бомбы в несколько этапов в течение 24 часов.

Удар был направлен против остатков повстанческих сил. При этом в результате бомбардировок была разрушена тюрьма на окраине Идлиба. Десятки заключенных сбежали, пишет Reuters.

Россия нанесла удар по Идлибу 13 марта. Министерство обороны страны заявило об уничтожении склада с оружием одной из экстремистских группировок. Информацию о жертвах среди мирного населения Москва не комментирует. Ранее подобные обвинения она отвергала.