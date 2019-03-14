СМИ: Первый канал снял с показа фильм о педофилии Майкла Джексона

Первый канал снял с показа документальный фильм "Покидая Неверленд", рассказывающий о сексуальных связях певца Майкла Джексона с детьми. Об этом написали сразу несколько изданий со ссылкой на свои источники на канале.

Источник Радио Свобода, в свою очередь, не подтвердил и не опроверг эту информацию, сказав, что официальную позицию Первого канала при необходимости позже предоставит пресс-служба.

Двухсерийный документальный фильм "Покидая Неверленд", снятый по заказу американского телеканала HBO и вызвавший в США скандал, планировали показать на Первом канале поздним вечером 15 и 16 марта.

О том, что лента появится в российском эфире, одним из первых сообщил телепродюсер и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев. Он отметил, что "Эрнст с космической скоростью перевёл обе серии фильма и покажет их в эти выходные", а также предсказал реакцию аудитории – "руки прочь от Майкла Джексона!", "с какой стати мы должны им верить?" и "за всем этим только пиар и жажда наживы!".

Премьера "Покидая Неверленд" состоялась в начале года на кинофестивале "Сандэнс", а канал HBO показал его в начале марта. "Неверленд" в названии картины – ранчо Майкла Джексона, где постоянно гостило множество маленьких детей.

В фильме двое мужчин, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, в течение четырёх часов, со всеми подробностями, рассказывают о том, как Джексон совращал их, когда они были детьми. В частности, по их словам, Джексон обучал их оральному сексу. На тот момент Робсону было 7 лет, Сейфчаку – 10. Их родители были настолько ослеплены любовью к певцу, что в действительности думали, что он учит их сценическому мастерству. С Робсоном и Сейфчаком даже были заключены официальные контракты.

Фильм вызвал резкое недовольство фанатов Майкла Джексона и его родственников. Последние, в частности, указали, что Робсон и Сейфчак ранее под присягой заявляли, что никаких домогательств со стороны певца не было. Также семья поп-звезды напомнила, что герои "Покидая Неверленд" уже после смерти Джексона в 2009-м году пытались подать иск с требованием компенсации, но суд его отклонил. Сейчас Робсон и Сейфчак заявляют, что молчали много лет из-за боязни огласки и её последствий.

Также семья Джексона подала в суд на HBO в Верховный суд Лос-Анджелеса. Они обвинили телеканал в нарушении договора с певцом от 1992-го года, в котором было прописано, что журналисты не будут порочить честь и достоинство исполнителя. Семья требует выплатить 100 миллионов долларов компенсации.

Впервые Джексона обвинили в растлении малолетних в 1993-м году. Тогда полиция провела расследование после заявления отца 13-летнего Джордана Чандлера. Дело закончилось мировым соглашением. Уже после смерти певца Чандлер заявил, что оклеветал Джексона ради денег.

В 2003-м году певца вновь обвинили в растлении детей – на этот раз, речь шла о сексуальных домогательствах к 13-летнему Гэвину Арвизо. По этому делу полиция проводила обыски в Неверленде и даже арестовала Джексона, но позже он был выпущен под залог. На суде присяжные решили, что доказательств вины певца недостаточно, и признали его невиновным.

Причины, по которым от показа "Покидая Неверленд" отказался Первый канал, пока не ясны.