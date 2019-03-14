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Единоросс назвал калининградских переселенцев “мародёрами”. Цитату убрали из интервью

Заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Андрей Кравченко

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Сыктывкарское информационное агентство “БНК” удалило из интервью калининградского единоросса Андрея Кравченко фрагмент, в котором он назвал первых переселенцев, прибывших в регион (бывшую Восточную Пруссию) в 1946 году, “мародёрами” и “уголовниками”.

Правки были внесены в четверг, после того, как в калининградских социальных сетях пользователи начали активно выражать своё возмущение. Как пояснила старший шеф-редактор агентства Анастасия Алексеева, отредактировать интервью попросил сам Кравченко.

Интервью с заместителем руководителя калининградского регионального исполнительного комитета отделения "Единой России", начальником отдела АПР вышло на сайте сыктывкарского агентства “БНК” 4 марта. Кравченко сам родом из Коми и переехал в Калининград в 2014 году.

Беседа была опубликована в рубрике “Мы из Коми”. Политик назвал себя “главным по пропаганде” и рассказал о привычках и менталитете калининградцев, назвав первых жителей региона “специфичным народом”, с “пошатнувшейся кредитной историей”.

“Тут очень специфичный народ. Когда город восстанавливали после войны, сюда приехали по большей части маргиналы – ссыльные, мародёры, уголовники. Если взять Магадан, то туда ссылали профессуру, интеллектуальную элиту. Здесь все наоборот: люди с очень пошатнувшейся “кредитной историей”. Они заселялись в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом всё сжигали – чисто потребительское отношение. Этот негативный задел отложил свой отпечаток”, сообщил Кравченко в интервью агентству.

В социальных сетях последовала негативная реакция на заявление единоросса. Многие жители начали делиться в комментариях историями о жизни своих родных, которые с тяжелым трудом восстанавливали регион после войны.

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