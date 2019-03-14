ООН признала захваченных украинских моряков военнопленными

Украинские моряки, захваченные российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма, могут считаться военнопленными. Об этом говориться в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН заявили, что задержанные моряки попадают под действие Женевской конвенции. И будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения. Это означает, что на моряков запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в необходимой медицинской помощи.

25 ноября прошлого года у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захвалили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где осудила действия России и потребовала освободить моряков. При этом в тексте документа ПАСЕ отказалась использовать термин "военнопленные". При этом Евросоюз ввел против России санкции за агрессию в Керченском проливе.

Конвенция об обращении с военнопленными принята 12 августа 1949 года в Женеве. Она относится к международному гуманитарному праву, регламентирующему ведение вооружённых конфликтов.