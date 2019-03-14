Партия КПРФ приняла решение отдать мандат депутата Госдумы, принадлежавший скончавшемуся недавно учёному, нобелевскому лауреату Жоресу Алфёрову, бывшему кандидату в президенты России и директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, это "единодушное мнение" президиума центрального комитета партии.

Павел Грудинин, в свою очередь, заявил, что пока не получал от КПРФ предложения взять мандат Алфёрова.

На выборах президента России 2018 года Грудинин был выдвинут кандидатом от КПРФ и занял второе место, набрав почти 12% голосов.

До и после этого он был председателем совета депутатов подмосковного города Видное, но в 2019-м депутаты сперва сместили его с руководящей должности, а затем лишили мандата по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства.

Грудинин эти обвинения отвергает.