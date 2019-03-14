Суд в Париже рассмотрит иск о диффамации в отношении героев книги про влияние Кремля на французскую политику. Заседание по делу началось 14 марта. Шесть человек обвиняют профессора университета "Ренн-2" Сесиль Вессье в том, что она назвала их людьми, продвигающими политику России.

Вессье — автор книги "Кремлёвские сети во Франции", вышедшей в 2016 году. В ней она рассказывает, как российские власти поддерживают отношения с французским истеблишментом и членами русской диаспоры, чтобы продвигать интересы Кремля внутри страны. Шестеро героев книги не согласны с тем, что они являются частью кремлёвской сети.

"Автор не приводит никаких доказательств, ни одного факта, позволяющего говорить о любой организованной "сети", — рассказал газете Le Monde адвокат Жереми Ассус, представляющий интересы пяти из шести истцов. — Эта книга представляет собой череду клеветнических замечаний, цель которых — дискредитировать людей, которые публично выражают не нравящиеся автору политические предпочтения".

В издательстве Les Petits matins отвергли претензии истцов, и назвали их обращение в суд "попыткой запугивания" и, "в широком смысле, ветром цензуры", цитирует обращение издательства издание Bastа!. Вессье в интервью МБХ-медиа заявила, что не занималась клеветой, а только собирала факты. "Постсоветские власти прекрасно знают, как использовать наши демократические институции, чтобы заставлять людей замолчать", — заявила она.