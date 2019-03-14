США перебросили в Британию стратегические бомбардировщики

США перебросили на военную базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress на фоне растущей напряжённости между Россией и Западом. Об этом сообщает британская и американская пресса. Уточняется, что B-52H Stratofortress способны нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

В ближайшие дни Пентагон отправит в Фэрфорд еще несколько таких самолётов. По предварительным данным, всего на базе будет находиться восемь бомбардировщиков.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что один из самолётов сразу после трансатлантического перелёта совершил полёт вблизи российской границы

Газета Mirror пишет, что самолеты переброшены из США в преддверии учений НАТО в Грузии. Однако неизвестно будут ли в них задействованы B-52H Stratofortress. При этом собеседники издания обращают внимание, что размещение бомбардировщиков на британской базе происходит именно тогда, когда Москва увеличивает число ракет большей дальности, способных поразить Западную Европу и восточное побережье США.

База Фэрфорд использовалась американскими военными летчиками в качестве основной во время военной кампании в Ираке в 2003 году, в Югославии в 1999 году и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

НАТО существенно усилило военно-морское и воздушное патрулирование у российских границ после российской аннексии Крыма в 2014 году. Как заявляли в Североатлантическом союзе, указанные меры призваны сдержать возможную российскую агрессию.