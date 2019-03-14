Конгресс потребовал опубликовать доклад комиссии Мюллера

Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за резолюцию о публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по окончании расследовании вероятного вмешательства России в выборы в США. Резолюция носит рекомендательный характер.

Документ призывает Генпрокуратуру США раскрыть доклад для общественности, за исключением случаев, когда раскрытие информации запрещено законом.

Ранее американская пресса сообщила о том, что офис спецпрокурора вскоре завершит расследование "российского следа" в президентских выборах 2016 года. После ознакомления с отчётом генеральный прокурор Уильям Барр подготовит конфиденциальный документ и направит его в Конгресс. Генпрокурор также должен принять решение о публикации отчёта.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.