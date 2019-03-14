Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Номинацию на Нобелевскую премию мира получила школьница из Швеции, 16-летняя Грета Тунберг. Об этом агентству AFP сообщил один из депутатов норвежского парламента, номинировавший Тунберг на престижную премию.

Депутат Фреди Андрэ Овстегард объяснил своё решение тем, что молодая шведка объединила тысячи других школьников. В ходе протестов они стали требовать более решительных действий для предотвращения изменений климата. По мнению депутата, инициатива школьницы представляет собой большой вклад для достижения мира во всём мире.

Сама Грета Тунберг в Твиттере назвала номинацию на Нобелевскую премию честью и поблагодарила за неё.

Грета Тунберг стала известной после серии школьных забастовок против изменения климата. Активистка критиковала мировые элиты за недостаточно решительные действия в этой области. Её приглашали выступать на конференции ООН по теме изменений климата в Польше в конце прошлого года.