Прокуратура Северной Ирландии предъявила обвинения в убийстве мирных демонстрантов в 1972 году бывшему солдату британской армии. По версии следствия, бывший десантник, имя которого не раскрывается, открыл огонь по протестующим ирландцам в городе Лондондерри, и убил двух человек. Его так же обвиняют в покушении на убийство ещё четырёх демонстрантов, сообщает BBC. Сейчас обвиняемому как минимум 65 лет.

30 января 1972 года британские десантники открыли огонь по участникам марша в защиту гражданских свобод в североирландском Лондондерри. Погибли 13 безоружных демонстрантов, в том числе шестеро несовершеннолетних и один католический священник. Ещё 14 человек были ранены, один из них впоследствии скончался в больнице. Эти события вошли в историю Великобритании и Ирландии как Кровавое воскресенье.

После стрельбы по демонстрантам Лондону пришлось ввести в Северной Ирландии прямое управление. В 1972 году британские власти заявили, что солдаты открыли огонь для самообороны. В 2010 году, после нового 12-летнего расследования, власти королевства признали свою вину в событиях и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принёс извинения семьям погибших, зачитав доклад о событиях в Лондондерри перед парламентом.

Родственники погибших и участники демонстрации требуют наказания виновных. Следователи изучали роли ещё 16 солдат, принимавших участие в событиях и двух членов официального крыла Ирландской республиканской армии, участвовавших в демонстрации. Однако обвинения против них не будут выдвинуты, так как прокуратура посчитала, что дело против них развалится в суде.

Критики расследования утверждают, что ответственность за события в Лондондерри должны нести не открывшие огонь солдаты, а их руководство. Согласно официальным данным британской армии, в Кровавое воскресенье огонь открыли 16 солдат, всего они выпустили 108 патронов. Единственный обвиняемый по делу признался, что он выстрелил 13 раз. Он заявил, что стрелял только по вооружённым людям, но эти утверждения были опровергнуты ещё при расследовании событий в 2003 году.

Накануне минобороны Британии заявило ветеранам, что окажет юридическую поддержку всем, против кого проводит расследование прокуратура Северной Ирландии. "Наши служащие и ветераны не должны жить в постоянном страхе уголовного преследования", — заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.