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Интерпол выдал 20 ордеров на задержание причастных к убийству Хашогги

Джамаль Хашогги

Интерпол выдал 20 ордеров на задержание граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает издания Daily Sabah со ссылкой на министерство юстиции Турции. Уточняется, что ордера выписаны по запросу Анкары.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги сотрудничал с изданием The Washington Post и критиковал политику Эр-Рияда. Журналиста убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября прошлого года. Его тело журналиста до сих пор не найдено.

Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. .

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