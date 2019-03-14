Вашингтон отозвал визы у граждан Венесуэлы

США отозвали 340 виз, выданных гражданам Венесуэлы. Из них 107 – визы дипломатов, подчиняющихся президенту Николасу Мадуро, и членов их семей. Об этом во время встречи с журналистами заявил представитель Госдепартамента США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что к 14 марта сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну. Они будут продолжать миссию из других мест. Дипломаты будут управлять поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу и поддерживать демократические институты.

Сегодня же стало известно, что Вашингтон может запретить платёжным системам Visa и Mastercard обрабатывать транзакции в Венесуэле. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме. Администрация президента США полагает, что этот шаг окажет серьёзное давление на режим Мадуро.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика. Москва обвиняет Вашингтон в намерении силой сменить власть в Венесуэле.

Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти, годами испытывает нехватку продовольствия и медикаментов. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов.