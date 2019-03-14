Израиль сообщил о запуске двух ракет из сектора Газа по Тель-Авиву

Израильские военные сообщили запуске двух ракет из сектора Газа в направлении Тель-Авива. В Тель-Авиве сработала система оповещения о ракетных обстрелах. Жители рассказали о звуках взрывов.

По данным Армии обороны Израиля, системы ПВО для перехвата ракет задействованы не были. Пострадавших и разрушений нет. Израильские СМИ сообщают, что мэр Тель-Авива дал указание открыть все городские бомбоубежища.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в срочном порядке направился на базу Генштаба для встречи с командованием армии.

Через некоторое время после обстрела в прессе появились сообщения, что ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Палестинский исламский джихад". Однако представители джихадистов опровергли это сообщение. Радикальное движение ХАМАС также отвергает свою причастность к обстрелу. Группировка эвакуировала свою штаб-квартиру в Газе из-за возможного ответа со стороны израильтян.

Это первая атака на Тель-Авив с лета 2014 года. Тогда Израиль проводил в секторе Газа военную операцию "Нерушимая скала" с целью уничтожения военных объектов ХАМАС.

В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС договорились об остановке обмена ударами. Однако Армия обороны Израиля регулярно заявляла об атаке по объектам группировки в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа.