Суд прекратил дело об аннулировании паспорта Ольги Литвиненко

Василеостровский районный суд в Санкт-Петербурге прекратил судебное разбирательство об аннулировании российского паспорта Ольги Литвиненко – бывшего депутата петербургского парламента, а ныне политэмигранта.

В 2010 году лет назад Ольга Литвиненко покинула Россию вместе с четырехмесячным сыном Мишей после конфликта с отцом, ректором Горного университета в Петербурге, который, как утверждается, является долларовым миллиардером. Владимир Литвиненко считается другом Владимира Путина. Он три раза возглавлял предвыборный штаб Путина в его родном городе, а в 2018 году был одним из руководителей штаба.

Ольга Литвиненко утверждает, что ее отец похитил ее дочь Эстер-Марию и выдает внучку за свою дочь. Радио Свобода рассказывало об этой истории в публикациях "Нелюбимая дочь друга Путина", "Мой отец – теневой кассир Путина" и "Ксерокс на даче". Ольга Литвиненко выступила с рядом громких разоблачений. В частности, она заявила, что подлинным автором защищенной в 1997 году диссертации Владимира Путина является ее отец, использовавший работы американских ученых.

В июле 2011 года Ольга Литвиненко вышла замуж за польского гражданина и в 2014 году получила гражданство Польши. В 2013-м и в 2015-м у нее родились две дочери. Сейчас она живет в Лондоне с новым мужем, бывшим депутатом Законодательного собрания и членом правительства Петербурга Андреем Корчагиным, покинувшим Россию в 2009 году.

В 2011 году Владимир Литвиненко объявил Ольгу похищенной. Шестеро её помощников в Законодательном собрании города были осуждены по разным делам. Ольга Литвиненко утверждает, что ее отец преследует всех, кто осмеливается ей помогать.

Иск о признании паспорта недействительным был подан отцом Эстер-Марии осенью 2017 года. В заявлении он попросил аннулировать заграничные паспорта Литвиненко в связи с тем, что она стала гражданкой Польши. Ольга Литвиненко полагает, что ее бывший гражданский муж действует по указке ее отца.

В 2018 году суд удовлетворил этот иск, однако 30 января 2019 года Президиум городского суда Петербурга отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 11 марта Василеостровский районный суд Петербурга принял решение о прекращении дела. В интервью Радио Свобода Ольга Литвиненко сказала, что суд "вынес неожиданное, но объективное и честное решение".

Новый супруг Ольги Литвиненко Андрей Корчагин в 2018 году рассказал историю своего бегства из России в интервью Радио Свобода. Он обвинил Владимира Путина во взяточничестве. Вскоре против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в соучастии в убийстве председателя Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Дмитрия Трояна в 2007 году, хотя в 2010 году Следственный комитет объявил о раскрытии этого дела и задержании преступников, а в 2011 году они были приговорены к различным срокам наказания.

Ольга Литвиненко полагает, что попытка привлечь Корчагина к уголовной ответственности организована ее отцом. "Таковы реалии путинского режима, который использует правоохранительную систему России исключительно для сведения счетов с неугодными режиму людьми", – сказала Ольга Литвиненко.