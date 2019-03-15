"Союз МС-12" с экипажем из трёх человек пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-12", стартовавший с космодрома Байконур накануне вечером, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщают Роскосмоси американское космическое агентство NASA. В составе экипажа космонавт Алексей Овчинин и астронавты США Ник Хейг и Кристина Кук.

Экипаж уже перешёл на борт Международной космической станции.

Овчинин и Хейг в октябре прошлого года вылетели к МКС на ракете "Союз -ФГ". Во время полёта произошла нештатная ситуация. Экипаж совершил аварийную посадку в казахстанской степи. Комиссия, расследовавшая аварию, сообщила, что причиной стала деформация датчика разделения первых двух ступеней ракеты. Согласно выводам, датчик повредили при демонтаже на Байконуре.

В научной программе экспедиции 59 исследований. Кроме того, российским космонавтам Олегу Кононенко, который с декабря находится на орбите, и Овчинину предстоит выйти в открытый космос. Запланирован и выход в отрытый космос американских астронавтов. Впервые за пределами МКС будут работать одновременно две женщины - Кристина Кук и Энн Макклейн.

Продолжительность полёта экипажа составит не менее 200 дней.