В Новой Зеландии неизвестные напали на две мечети. Есть жертвы

В городе ​Крайстчерч на востоке Новой Зеландии неизвестные напали на две мечети. Об этом сообщил представитель полиции Майк Буш. По разным данным, погибли от 9 до 27 человек. В больницы города доставлены десятки раненых.

Как сообщает газета The New Zealand Herald, четверо подозреваемых, в том числе одна женщина, задержаны. Пока не ясно, сколько человек приняли участие в нападении. Полицейская операция продолжается. Конфискованы самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. По мнению экспертов, количество обнаруженного оружия, говорит о том, что нападение на мечети было тщательно подготовлено.

По информации издания, один из нападавших - австралиец, который перед атакой написал манифест, выражающий крайне-правые, антииммигрантские взгляды. "Это террористическая атака", — говорится в тексте.​ По предварительным данным, одного из стрелков зовут Брентон Таррант. Он транслировал нападение на мечеть в прямом эфире в интернете.

​Как пишут местные СМИ, в мечети, расположенные неподалеку друг от друга, вошли вооруженные люди и заблокировали выходы, когда в зданиях находились около 300 человек. По словам очевидцев, человек в военном камуфляже и шлеме, вооруженный автоматическим оружием открыл стрельбу по прихожанам мечети Аль-Нур в центре города.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия. "Это один из самых чёрных дней в истории страны ", - заявила она.

Все мечети в Новой Зеландии в настоящее время закрыты в целях безопасности.