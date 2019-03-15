ЕС ввёл санкции против 8 россиян в связи с инцидентом в Чёрном море

Европейский Союз ввёл санкции против восьми граждан России в связи с захватом украинских военных кораблей в Чёрном море и арестом их экипажа в ноябре прошлого года.

Сообщение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу. Процесс согласования санкций занял несколько недель. В результате в список попали командиры "Изумруд", "Суздалец" и "Дон", которые участвовали в захвате украинских кораблей 25 ноября. Это Андрей Шипицын, Сергей Щербаков и Алексей Саляев. В список внесены также сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, Алексей Шатохин и контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Крыму и Севастополе. Также в списке Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа в Брюсселе, в список не был включён заместитель директора погранслужбы России Геннадий Медведев. Против этого выступила одна из стран ЕС, какая именно - не сообщается.

Также ЕС продлил ранее введённые санкции против 163-х российских граждан и 44 юридических лиц в связи с аннексией Крыма и вмешательством в конфликт на Украине.