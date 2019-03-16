Алтарь, страсти и "мерседесы". Грешная жизнь прелата Янковского

"Если бы Христос жил в наше время, он тоже ездил бы на "мерседесе". Такое мнение однажды высказал умерший в 2010 году католический прелат, польский священник Генрик Янковский, в 1980-х годах – видный деятель антикоммунистического движения "Солидарность". Благодаря этим заслугам священнику перед церковью в Гданьске, где он служил, был поставлен памятник. Теперь его снесли – после того как стали известны некоторые "необычные" детали биографии Янковского.

7 марта городской совет Гданьска принял постановление о сносе памятника. Решение было исполнено на следующий день. Генрик Янковский также был лишен звания почетного гражданина Гданьска. Ведь вклад в освобождение Польши от коммунизма – только часть жизненной истории, пожалуй, одного из самых колоритных персонажей современной польской католической церкви.

Фирменное вино Monsignore, "мерседесы", золотые часы и варшавское кафе с полуобнаженными официантками. Именно такие ассоциации мог вызывать ксёндз Янковский у тех, кто слышал о его деятельности в последние годы жизни. Справедливости ради добавим, что католическое стрип-кафе, идея создания которого приписывалась Янковскому, в итоге так и не открылось.

Фирменное вино Monsignore, "мерседесы", золотые часы и варшавское кафе с полуобнаженными официантками

Впрочем, на священнике лежали куда более весомые обвинения. Кроме случаев антисемитских нападок, Генрик Янковский в середине 2000-х годов едва избежал суда за домогательства по отношению к несовершеннолетним. В этом его обвинили несколько молодых мужчин, которые помогали Янковскому в выполнении разных работ в гданьском костеле Святой Бригитты. Настоятелем этого храма Янковский был более тридцати лет.

21 февраля этого года, за несколько дней до открытия в Риме конференции на тему сексуального насилия против несовершеннолетних в католической церкви, гданьский памятник Янковскому снесли приехавшие из Варшавы активисты.

Под монументом они разложили заранее приготовленные резиновые шины, из-за чего памятник не пострадал при падении. После этого на лежащей статуе Янковского активисты оставили детское нижнее белье и облачение алтарного министранта – в качестве символов сексуальных домогательств священника в отношении детей. Памятник был временно восстановлен до голосования о его судьбе в Гданьском городском совете. Но даже после его окончательного сноса споры о личности Генрика Янковского в Польше продолжаются.

Начало "карьеры"

В 1967 году Янковский был назначен викарием храма Святой Варвары в старом городе Гданьска. К этому времени относятся первые обвинения в сексуальных домогательствах, о которых изданию "Газета Выборча" в конце 2018 года рассказала жившая тогда недалеко от церкви Барбара Боровецкая.

Я задумалась над самоубийством. Вначале хотела броситься в реку. Или под машину, или дома открыть газ

"Он где-то десять или двадцать раз ко мне подошел. Помню, в первый раз, когда я попыталась от него сбежать, двери оказались заперты. Он трогал мою грудь и говорил мне, что покажет, как делать это сзади. Я была невероятно испугана, я не знала, о чем он говорит", – рассказала Боровецкая, которой в то время было двенадцать лет. По её словам, другие жившие недалеко от церкви дети также боялись приблизиться к священнику.

"[Я чувствовала] страх и отвращение. Я думала, что это случилось, потому что я плохая. Так, кстати, говорила мне моя мама. Я задумалась о самоубийстве. Вначале хотела броситься в реку. Или под машину, или дома открыть газ. Но потом я побоялась, что Богусь (младший брат Барбары. – РС) войдет и тоже отравится".

Одна из подруг Боровецкой, пятнадцатилетняя Эва, якобы даже забеременела от Янковского. Девушка покончила с собой в 1969 году, выпрыгнув из окна.

"Министр иностранных дел "Солидарности"

Вскоре после этого случая епископ Гданьска отстранил Генрика Янковского от службы в церкви Святой Варвары, но неясным остается, насколько это решение было связано с обвинениями в адрес священника. Следующие два десятилетия в биографии Янковского – время достижений и славы, благодаря которым он стал героем для многих активистов "Солидарности".

В 1970 году гданьская епархия поставила священнику задачу восстановить расположенный в старинной части Гданьска храм Святой Бригитты. После сильных бомбежек города при освобождении его от немецких войск от церкви остались только наружные стены.

Янковский воспользовался помощью активного тогда в ГДР и ФРГ христианского движения "Знак покаяния", которое в 1970-х годах отправило несколько бригад немецкой молодежи работать на ремонте храма. Деньги для его восстановления прелат якобы получал от верующих в Германии, после чего перевозил валюту в Польшу контрабандой. Первый "мерседес" священник тоже получил в подарок от верующих из ФРГ. Эти машины, как и золотые перстни, которые он носил, позднее стали своего рода "фирменным знаком" Янковского. В 1973 году восстановленный костел был торжественно открыт главой Польской католической церкви кардиналом Стефаном Вышиньским.

Ход жизни прелата Янковского драматически изменился в августе 1980 года, когда рабочие Гданьского судостроительного завода объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и легализации независимого профсоюза "Солидарность". Рабочие просили епископа Гданьска прислать им священника.

Дом священника стал одной из штаб-квартир оппозиции

У очевидцев этих событий расходятся мнения о том, насколько Янковский был активен в этой фазе противостояния властей и протестующих. В документах Гданьской епархии того времени священника описывают как "материалиста", который плохо влияет на молодежь. В репортаже "Газеты Выборчей" говорится о некоем конферансье Гданьской оперы, которому якобы пришлось долго убеждать Янковского, чтобы тот решился выехать к протестующим.

Многие члены "Солидарности" с этим не согласны. Они вписывают образ ксёндза Янковского в контекст легенды об основании профсоюза, которой положено быть идеальной. Как сказал журналу "Политика" анонимный участник тех событий, "мне плевать на прелата, но мне не плевать на репутацию "Солидарности".

Как бы ни отличались мнения, Гданьский судостроительный завод находился на территории прихода Генрика Янковского, поэтому было решено, что именно он отправится провести службу для бастующих. После первой мессы прошли следующие: таким образом, Янковский превратился в одного из самых знаменитых капелланов "Солидарности".

Мне плевать на прелата, но мне не плевать на репутацию "Солидарности"

"Дом священника стал одной из штаб-квартир оппозиции, – рассказывает другой лидер гданьского профсоюза. – Активисты и их семьи могли там найти материальную и правовую помощь. После освобождения из-под ареста там какое-то время жил Лех Валенса, он там встречался с разными важными людьми, с заграничной прессой. Поэтому заслуги священника перед "Солидарностью" нельзя просто так перечеркнуть".

Польский Newsweek, в свою очередь, называет Янковского кем-то вроде министра иностранных дел "Солидарности" в 1980-х годах: он смог занять это положение в том числе благодаря связям в Германии. Знакомые священника утверждают, что приход Святой Барбары на постоянной основе содержал около 500 семей из Гданьска за счет финансовой помощи из-за рубежа.

Именно за деятельность в оппозиции Янковский в 1990 году получил от папы Иоанна Павла II сан прелата. Это звание не дает обычному священнику тех же прав, что и епископу, но выражает признание его особых заслуг со стороны римской церкви.

Падение легенды

После окончательной победы демократической оппозиции над коммунистическими властями ПНР в 1989 году прелат Янковский, как большинство важных персон недавней оппозиции, стал одним из лидеров общественного мнения. Но выделялся он не только этим: в 1993 году польский журнал "Впрост" даже включил его в сотню богатейших поляков. Он стал синонимом чрезвычайной помпезности, богатства и даже антисемитизма. Состав нового правительства в конце 90-х священник прокомментировал так: "Нельзя допустить присутствия в польском правительстве еврейского меньшинства, потому что народ этого боится". Прелату случалось косвенно оправдывать убийства евреев поляками во время Второй мировой войны. Янковский также выступал против вступления Польши в Евросоюз.

Победу "Солидарности" нельзя себе представить без участия Янковского

От ксёндза постепенно стали отдаляться близкие к нему люди. Среди них – лидер "Солидарности" Лех Валенса, президент Польши в 1990–1995 годах. Янковский мечтал стать епископом польской армии или исповедником Валенсы. Но кроме одного ордена, за свою деятельность прелат не получил никаких поощрений от государства. Однако, хотя Янковский разочаровался в Валенсе, последний до сих пор не осуждает священника. "Победу "Солидарности" нельзя себе представить без участия Янковского. То, что я сегодня слышу о нем, – неимоверное, я не в состоянии в это поверить. Он был моим другом и им останется. Только Бог сможет это разъяснить и судить об этом", – заявил Валенса, когда в конце 2018 года стало известно о новых обвинениях в педофилии в отношении Янковского.

Внимание общества стала привлекать организация повседневной жизни в доме Генрика Янковского. У него часто ночевали или проживали мальчики в возрасте до 15–16 лет, с некоторыми он ездил отдыхать в Германию и Италию. По словам тех, кто бывал у Янковского в 1990-х и 2000-х годах, молодые люди в основном помогали хозяину принимать гостей. При этом они часто были одеты, так сказать, весьма откровенно. По вечерам, наоборот, Янковский велел им надевать одинаковые черные пиджаки, в которых они обслуживали высокопоставленных гостей. По словам Кшиштофа Чаи, священника, работающего в приходе Янковского, священник встречал молодых парней, целуя их в губы. Некоторые из них спали с прелатом в одной кровати.

Янковский очень обиделся, сказал, что парни у него ночуют, когда плохо чувствуют себя

"Многие люди, как духовные особы, так и светские, обращали на это (присутствие юношей. – РС) его внимание", – пояснял Чая в 2004 году польской прокуратуре. – Я тоже на это намекал: я заговорил с ним о том, что меня беспокоит поведение Славека. Но Янковский очень обиделся, сказал, что парни у него ночуют, когда плохо чувствуют себя".

Славек – молодой мужчина, который в 2004-м обвинил Янковского в сексуальном насилии, рассказав о случившемся своей матери. Позже он объяснял свою терпимость в отношении домогательств Янковского тем, что взамен он получал от священника деньги и дорогие подарки.

Когда родителям Славека, на тот момент несовершеннолетнего, стало известно, что их сын стал употреблять наркотики, его мать попросила суд направить сына на лечение. Адвокат матери, узнав при этом о неподобающем поведении Генрика Янковского, уговорила суд передать эту информацию прокуратуре. Та возбудила уголовное дело.

Янковский сразу перешел в атаку. Славек отправил письмо в прокуратуру, в котором он отрицал все предыдущие обвинения и утверждал, что его мать лгала правоохранительным органам. Но позже пятнадцатилетний парень признался, что написать заявление его заставил сам Янковский. Прокуратура поручила полиции провести обыск в доме священника: были найдены видеокассета с порнографией и копия того самого письма, которое Славек отправил в прокуратуру. После проведения экспертиз оказалось, что за день до обыска священник стер файлы с еще несколькими порнофильмами и фотографиями молодых мужчин.

После этого отреагировал "начальник" прелата, умерший в 2016 году гданьский епископ Тадеуш Гоцловский. В августе 2004 года он отправил письмо Генрику Янковскому: "Уже несколько лет я обеспокоен твоим отношением к молодым мужчинам и юношам, которые постоянно находятся в твоем доме. Я обращал на эти случаи твое внимание. Священники и другие люди в твоем приходе тоже говорили об опасности твоего поведения", – писал католический иерарх.

После нескольких встреч с Янковским епископ вынудил его подать в отставку и покинуть приход Святой Бригитты. Следствие продолжалось еще несколько месяцев, после чего прокуроры прекратили уголовное дело. Это решение они объяснили в том числе судебной экспертизой известного польского сексолога Збигнева Льва-Старовича, которого в консервативных кругах считают частью "истеблишмента" (к нему, по таким же меркам, принадлежал и сам ксёндз Янковский).

У священника Янковского я заметил эфебофилию – сексуальное предпочтение созревающих мужчин

"Поцелуи в губы, объятия, трогание ягодиц и другие действия проводились публично. Такое поведение часто встречается среди священников. Во многих случаях оно не носит сексуального характера", – написал в 2004 году в судебной экспертизе сексолог. После публикации новых обвинений в адрес Янковского в декабре прошлого года Лев-Старович утверждал, что его экспертное мнение было "вырвано из контекста". Он якобы пытался объяснить следственным органам, что Янковский на самом деле – не клинический случай педофилии. "У священника Янковского я заметил эфебофилию – сексуальное предпочтение созревающих мужчин. Но в случае контакта с мальчиком моложе пятнадцати лет виновный, конечно, отвечает перед законом так же, как за педофилию", – рассказал сексолог в интервью "Газете Выборчей".

Вино, вода и рестораны made by Jankowski

После ухода из церкви Святой Бригитты в 2004 году прелат полностью отдался укреплению собственной бизнес-империи. В этой деятельности ему помогали несколько из тех молодых людей, которые ранее служили в его приходе. Одним из них был Мариуш Ольховик, бывший алтарный министрант, который сопровождал священника в последние годы его жизни. Ольховик несколько лет проживал вместе с Янковским в квартире в элитном районе Варшавы, где тот снимал квартиру. По его словам, со своим ментором он разлучился лишь за несколько недель перед его смертью в конце 2010 года, когда того под свою опеку взяли ближайшие родственники.

"Пани Боровецкая даже не помнит фамилию своей якобы лучшей подруги, которая совершила суицид, – заявил в декабре прошлого года Ольховик, когда бывшая жительница Гданьска рассказала о давних домогательствах Генрика Янковского. – Я разговаривал с жителями близлежащих домов, никто не помнит этой истории", – утверждал Ольховик, говоря о событиях, случившихся более пятидесяти лет тому назад.

С ним согласны семья Янковского и священник Людвик Ковальский, который после прелата принял руководство приходом Святой Бригитты. В феврале, в самом разгаре скандала, он отслужил мессу за упокой души священника, во время которой он назвал обвинения в педофилии "клеветой аферистов". "В эту церковь приходили люди, чтобы мечтать о свободной Польше. Эти мечты сбылись благодаря усилиям многих людей, в том числе Генрика Янковского, который здесь собирал оппозицию", – сказал во время проповеди Ковальский.

Сторонники Генрика Янковского не признают поражения и обжаловали решение городских властей о демонтаже памятника. Но весьма вероятно, что снос монумента положит конец спорам о личности Янковского. На это указывает недавний опрос общественного мнения, который показал, что большинство поляков выступает против памятника прелату. Кажется, польское общество вынесло свой вердикт человеку, в отношении которого при жизни было много подозрений, но ни одного приговора.