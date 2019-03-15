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Крым

"Казаки" и бюджетники. Шествие в честь присоединения Крыма

В Симферополе 15 марта состоялось торжественное шествие в честь 5-й годовщины так называемого присоединения Крыма к России. В нем участвовали местные "казаки", представители "самообороны Крыма" и бюджетники, перед которыми выступили спикер Госдумы России Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и лидеры нескольких российских парламентских партий.
Аннексия Крыма Россией по-прежнему не признана подавляющим большинством стран мира. 5 марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введенные после аннексии. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что "действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, а также способствуют незаконному присвоению её активов".
Бойцы &quot;Крымской Самообороны&quot; на митинге в честь пятилетия присоединения Крыма
1 Бойцы "Крымской Самообороны" на митинге в честь пятилетия присоединения Крыма
В Симферополе в этот день было перекрыто движение в центре города. Школьников централизованно свозили к месту проведения шествия и раздавали флажки
2 В Симферополе в этот день было перекрыто движение в центре города. Школьников централизованно свозили к месту проведения шествия и раздавали флажки
Казаки Кубанского войска построились для шествия. В 2014 году, по признанию войскового атамана Николая Долуды, выступавшего сегодня на митинге в Симферополе, тысяча казаков была переправлена в Крым из России уже в феврале 2014 года
3 Казаки Кубанского войска построились для шествия. В 2014 году, по признанию войскового атамана Николая Долуды, выступавшего сегодня на митинге в Симферополе, тысяча казаков была переправлена в Крым из России уже в феврале 2014 года
Для участия в шествии построились бойцы &quot;Самообороны Крыма&quot;, вооруженного формирования, созданного для помощи российским вооруженным силам в Крыму в 2014 году
4 Для участия в шествии построились бойцы "Самообороны Крыма", вооруженного формирования, созданного для помощи российским вооруженным силам в Крыму в 2014 году

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