"Казаки" и бюджетники. Шествие в честь присоединения Крыма

В Симферополе 15 марта состоялось торжественное шествие в честь 5-й годовщины так называемого присоединения Крыма к России. В нем участвовали местные "казаки", представители "самообороны Крыма" и бюджетники, перед которыми выступили спикер Госдумы России Вячеслав Володин, глава Крыма Сергей Аксенов и лидеры нескольких российских парламентских партий.

Аннексия Крыма Россией по-прежнему не признана подавляющим большинством стран мира. 5 марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введенные после аннексии. В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что "действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, а также способствуют незаконному присвоению её активов".

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