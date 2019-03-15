В Крыму в пятую годовщину аннексии организованы празднования

В Симферополе 15 марта проходят официальные мероприятия, посвященные пятилетию российской аннексии Крыма, которую российские власти называют "воссоединением". Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

В мероприятиях приняли участие глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов и председатель российской Госдумы Вячеслав Володин, а также депутаты нижней палаты российского парламента. В рамках празднования состоялись праздничное шествие и митинг.

Также 15 марта состоялось совместное заседание Совета Госдумы с парламентом Крыма и правительством Севастополя, на котором Вячеслав Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины компенсации за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе.

Володин утверждает, что "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно", якобы нарушив право населения на язык и разрушив экономику. "Фактически аннексия", сказал российский политик.

Сергей Аксенов в своем Фейсбуке поблагодарил правительство России и президента страны Владимира Путина за действия, в результате которых в 2014 году Россия аннексировала Крым. Также он поблагодарил представителей крымской "самообороны", крымское и кубанское казачество.