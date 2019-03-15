СК не стал возбуждать дело о взломе аккаунтов активиста и сотрудника ФБК

Следственный комитет России отказался возбуждать дело о нарушении тайны переписки после взлома аккаунтов сотрудника Фонда борьбы с коррупций Георгия Албурова и оппозиционного активиста Олега Козловского в мессенджере Telegram. Об этом в пятницу сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Из документа об отказе следует, что ведомство не выявило факта преступления.

Аккаунты Козловского и Албурова были взломаны в апреле 2016 года. Сообщалось, что неустановленным злоумышленникам удалось получить СМС-код, который приходит на мобильный телефон для авторизации пользователя в Telegram. По словам Козловского, это можно было сделать только при помощи технологий и ресурсов, доступ к которым имеют российские силовые структуры.