Грудинин в Госдуме: сильный ход КПРФ или позор для "народного кандидата"?

КПРФ решила передать депутатский мандат покойного Жореса Алферова Павлу Грудинину - члены ЦК партии проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщает РБК. Кроме того, в 2024 году "клубничный миллионер" снова собирается принять участие в президентских выборах.

В провластных СМИ и блогах против Грудинина развернулась целая кампания: его обвиняют в покупке мандата, критикуют за то, что он не Жорес Алферов, и напоминают публике связанные с ним предвыборные скандалы. Сообщают и о том, что бывшая жена Грудинина, с которой он развелся, но еще не закончил делить имущество, опасается, как бы новый депутат не воспользовался неприкосновенностью, чтобы оставить супругу ни с чем.

​Анатолий Баранов

Сейчас в РИА Новости читаю, что Грудинину подарили мандат Алферова. Старый жулик какое-то время сможет побегать от прокуратуры. Но дальше Зюганов поставил в ряд с Грудининым действительно великих покойников - кроме Алферова еще Илюхина, Стародубцева и... какого-то Маслякова. Квнщик что ли преставился? Почему не знаю? И тут дошло - речь о Ю.Д.Маслюкове... спасителе отечества, так сказать. Так проходит земная слава. А Г.С.Титова и вовсе не вспомнили.

Номенклатура

Сегодня президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат Жореса Алферова Павлу Грудинину. Решение, мягко говоря, неоднозначное, учитывая то, какой шлейф скандалов тянется за экс-кандидатом в президенты: там и махинации с землей, и спрятанные в оффшорах средства, и много чего еще (даже с семейными неурядицами Грудинин разобраться не смог).



Поговаривают, что Геннадий Зюганов попросту продал депутатский мандат Алферова Грудинину — существовать-то политическому пенсионеру на что-то надо, а тут такой удобный случай получить много денег от олигарха-«коммуниста».

Мейстер

Мандат депутата Госдумы по списку КПРФ, ставший вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова, достанется экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, по уши увязшему в скандалах: зарубежные счета, сомнительные операции с совхозной землей, развод и раздел имущества с женой.



Однако Грудинин не что-то уникальное и поразительное среди современных коммунистов. Крупный бизнес с вполне звериным оскалом и нынешние коммунисты во многом близнецы-братья. Достаточно вспомнить бывшего кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина или бизнес иркутского губернатора Левченко или крупных застройщиков из Владивостока и Петербурга Ищенко и Рассудова.



Скорее в КПРФ являются исключением действительно верящие в идеалы коммунизма люди — такие, каким был Жорес Алферов.



Удивительно, но факт: КПРФ, вторая по размеру и влиянию партия в стране, своей репутацией пренебрегает совершенно и, если можно так сказать, с особым цинизмом. Собственно, это объясняет, почему результат КПРФ на федеральных парламентских выборах сократился с 24,29% в 1999 году до 13,34% в 2016-м. Верной дорогой идете, товарищи — прямиком на свалку истории.

​Константин Калачев

«Если тебя хвалит враг — значит ты совершил глупость», - говорил Август Бебель. «Если враг тебя ругает, значит ты всё сделал правильно», - подхрюкивал ему Исаак Бабель. Казалось бы , причем тут передача Грудинину мандата безвременно ушедшего Алферова?

О поддержке Грудинина и готовности выступить с КПРФ единым оппозиционным фронтом заявил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов наряду с другими патриотически настроенными политиками левого фланга.

Леонид Развозжаев

Грудинин всё же становится депутатом Госдумы. Это очень хорошая новость. Ну и разумеется общий митинг левопатриотической оппозиции в таком составе на мой взгляд это просто грандиозное событие которое по всей видимости уже в скором времени сдвинет тектонические плиты российской политики.

Целый ряд комментаторов считают, что депутатская неприкосновенность Грудинину так или иначе пригодится.

Сергей Удальцов

Павел Грудинин получит мандат Жореса Алферова в Госдуме. Считаю, что это грамотное и сильное решение КПРФ, так как Грудинину сейчас на фоне травли, организованной властями, нужна поддержка, а оппозиции в Госдуме нужны яркие депутаты.

Аббас Галлямов

После президентских выборов Грудинин у властей явно не в фаворе. Поэтому передача ему мандата депутата ГД была бы логичным шагом со стороны руководства КПРФ. Депутатский статус позволит Грудинину чувствовать себя более уверенно в отношении с явно работающими против него правоохранителями.

Дмитрий Аграновский

Павел Грудинин станет депутатом Государственной Думы - и, таким образом, получит защиту от кампании травли, развернутой после его участия в выборах президента. Отличная новость. Наши товарищи в КПРФ молодцы - русские на войне своих не бросают.

Тем временем в ЦИК поступают обращения с просьбой воспрепятствовать передаче Грудинину депутатского мандата.

Многие, впрочем, считают, что статус депутата не поможет ни Грудинину, ни КПРФ.

Анна Федорова

А помните, был такой Павел Грудинин, клубничный миллиардер? Он еще в президенты баллотировался от партии клубничных олигархов.... то есть ээээ, извините, от КПРФ, партии борцов с миллионерами и капиталистами.

Я была уверена, честно говоря, что после выборов он политически исчезнет, потому что кампания у него вышла и неуспешная, и некрасивая.

Ну вы помните, как орал на людей на дебатах его доверенное лицо Максим Шевченко, как сам Грудинин оправдывался по поводу своих офшоров, как он потом некрасиво разводился с женой, стремясь забрать себе все деньги и все имущество.

Вот этом всем он в памяти народной и остался, и еще мемом "Никогда не ходил голосовать, но за Грудинина пойду, ведь он народный кандидат". И я ни разу не слышала, чтобы этот мем употребляли не в ироническом контексте!

А вот теперь, похоже, он окажется в Госдуме. И не просто, а получит освободившийся мандат покойного академика Алферова.

Вся история деградации КПРФ в одной фразе. От Алферова к Грудинину. Хорошо совсем юным людям, которые даже не понимают, о чем это мы(((

Сергей Доренко

Грудинин будет депутатом. Но ошибочно думать, что эта обретённая неприкосновенность позволит ему стать ярким. Грудинина жёстко держат за совхоз, за сына- бизнесмена околосовхозного. Так что в думе прибавится клубники - и всё

Никита Исаев

Павел Грудинин становится депутатом этой Госдумы. Господи, как они все хотят быть этими бессмысленными участниками посиделок на Охотном ряду. Получать свои 400 тысяч в месяц, летать своими бизнес-классами, рисовать себе депутатские пенсии, иметь свою депутатскую неприкосновенность и ни за что на отвечать, ещё и критикуя эту же Госдуму. Считаю, что Грудинину перспективнее было бы эпично отказаться от этого позорного в народе мандата и завершить свою бесконечную эпопею с этой позорной партией предателей народного протеста КПРФ. Но он выбрал путь в этот очередной позор.

Игорь Стрелков

Самое ему там место... В "левой фракции" "Партии жуликов и воров".

К тому же, как бы ни был полезен статус депутата, с управлением колхозом он, увы, несовместим, указывают комментаторы.

Николай Руденский

Максим Шевченко на "Эхе": "Рейдерский захват прекрасного предприятия "Совхоз имени Ленина" будет труднее осуществить, когда его директор Павел Грудинин станет депутатом Госдумы".

Ну да, все правильно. Это бизнесом нельзя управлять, будучи депутатом. А совхозом, да еще имени Ленина, - можно.

Алексей Макаркин

Павел Грудинин становится депутатом Государственной думы, получая мандат Жореса Алферова. Грудинин в феврале потерял пост председателя совета депутатов подмосковного Видного, также его лишили и депутатских полномочий в Видном по представлению прокуратуры, обвинившей его в нарушении антикоррупционного законодательства.



В этих условиях получение мандата депутата Госдумы для Грудинина – возможность остаться в политической элите. А КПРФ сохраняет лицо, демонстрируя, что не бросает своего кандидата в президенты. В то же время возможностей для продвижения этот мандат дает немного. У КПРФ небольшая оппозиционная фракция, не имеющая реальных рычагов влияния на принятие решений, а населению малоинтересны думские дебаты.



Есть и еще одна проблема – депутатский мандат несовместим с предпринимательской деятельностью. Так что придется уходить с поста директора Совхоза имени Ленина. Конечно, на практике есть немало возможностей обойти этот запрет, но дело в том, что Грудинин – политик оппозиционный, и на его деятельность будут смотреть под микроскопом. Как в случае с лишением мандата в Видном. Поэтому Грудинин может оказаться в непростой ситуации. Если он будет неформально влиять на управление совхозом, это могут выявить – и он потеряет еще один мандат (как в прошлой Думе это произошло с Геннадием Гудковым). Если влиять не будет, то может постепенно утратить контроль за ситуацией на собственном предприятии.