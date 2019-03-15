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Останки Франко 10 июня перенесут на обычное кладбище

Мемориальный комплекс "Долина Павших" недалеко от Мадрида

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Останки бывшего испанского диктатора Франциско Франко будут перенесены из мемориального комплекса "Долина Павших" недалеко от Мадрида. Об этом сообщила вице-премьер Испании Кармен Кальво.

Испанский вице-премьер также назвала срок переноса гроба бывшего диктатора: это произойдет 10 июня. Тело Франко повторно захоронят в могиле его семьи на кладбище Эль-Пардо под Мадридом.

Генерал Франицско Франко после гражданской войны 1936-1939 годов стал лидером режима, основанного на фашистской идеологии. Он правил Испанией до своей смерти в 1975 году.

После смерти он был захоронен в мемориальном комплексе "Долина Павших". Построенный при его жизни комплекс, включающий обширную площадь и кафедральный собор, должен был стать памятником в честь погибших во время испанской гражданской войны. Захоронение Франко в "Долине Павших" стало причиной длительного политического спора в Испании. Решение о перезахоронении приняло нынешнее правительство социалистов.

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