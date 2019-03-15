Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата

Президиум Высшей аттестационной комиссии лишил научной степени депутата Государственной думы от "Единой России" Евгения Москвичева, сообщает "Новая Газета". Сообщество "Диссернет" ранее нашло в его научной работе плагиат.

Сообщается, что указ о лишении депутата научной степени подписал глава Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Виктор Филиппов. Решение вместе с ним приняли академик Виктор Васильев и профессор Александр Фрадков.

Члены комиссии, которая лишила депутата Госдумы звания, не прокомментировали своего решения. От комментариев тоже отказался Евгений Москвичев.

Сообщество "Диссернет" в 2017 году обнаружило плагиат в диссертации депутата под названием "Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок". Утверждалось, что заимствования присутствовали на почти 70 из 170 страниц текста.

Изначально Евгений Москвичев отрицал обвинения. В мае 2018 диссертационный совет при Уральском государственном университете путей сообщения не стал лишать его ученой степени.