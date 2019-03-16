Жители Ростова-на-Дону возмущены "мусорной реформой"

В Ростове-на-Дону тарифы на вывоз мусора повысились в этом году несоизмеримо с качеством этой услуги, а «мусорная реформа» реализуется только на словах да в отчетах чиновников, считают жители города. Корреспондент Радио Свобода сообщил о митинге против роста тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве и, в частности, против так называемой мусорной реформы в России.

По словам одного из организаторов акции протеста Анатолия Котлярова, сегодня ростовчане платят за мусор больше москвичей: «Для начала мы должны обеспечить населению более качественную услугу, а затем, может быть, и больше платить, но сегодня в Ростовской области мы платим в 2-3, а есть предприятия, которые платят с нового года и в 15 раз больше прежнего, при этом качество услуги осталось прежним».

Выступая на митинге, депутат регионального Законодательного Собрания от партии «Справедливая Россия» Борис Вальтер заявил: «Мусорная реформа» в ее нынешнем виде совершенно не достигает тех целей, которые были заявлены изначально. Она должна была привести к кардинальному улучшению ситуации с переработкой мусора в первую очередь с экологической ситуацией, но в результате нам установили совершенно «дикий» норматив накопления мусора – 8,5 литра в день на человека! Считаю, что его нужно очень значительно снижать и делать это в кратчайшие сроки».

А руководитель донского регионального отделения политической партии «Яблоко» Ирина Сафронова в своем выступлении затронула проблему строительства непосредственно в черте Ростова мусороперерабатывающего завода для всего юга России.

В резолюции митинга, которую приняли его участники, содержится, в частности, требование к областным властям снизить норматив накопления твердых бытовых отходов как для населения, так и для организаций всех категорий, вернув уровень платы за вывоз мусора на дореформенный уровень. Горожане настаивают, чтобы до конца 2020 года было обеспечено создание в Ростовской области нескольких мусороперерабатывающих комбинатов – не только экономически выгодных, но и экологически безопасных.