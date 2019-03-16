В Петербурге прошли пикеты, приуроченные к пятой годовщине Крымского "референдума" 

Активисты считают Крымский "референдум" важной вехой на пути к окончательному уходу России с позиций международного права. Заявить об этом они решили на пикетах, приуроченных к завершению всемирного флешмоба "КРЫМ – ЭТО УКРАИНА!" Одна из организаторов акции, сопредседатель петербургского отделения демократического движения “Солидарность” Ольга Смирнова подчеркивает, что она и ее единомышленники признают нормы международного права и считают Крым и Севастополь оккупированными территориями. Во время пикетов организаторы брали у их участников интервью о позиции по Крыму – чтобы потом выложить их в соцсетях.



После пикетов участники акции начали проводить опрос. На Невском проспекте был установлен ящик с надписью "Крым ваш?", куда всем желающим предлагалось опустить листочки с ответами – “да” или “нет”. По мысли организаторов, опрос позволит выяснить – хотя бы на небольшой выборке прохожих на Невском – сохранился ли сегодня в обществе “крымский консенсус”, не начали ли те, кто с восторгом встретил присоединение Крыма, задаваться вопросами о последствиях, главное из которых – международная изоляция России.



По впечатлениям активистов, уровень агрессии граждан, уверенных, что "Крым – наш", заметно снизился с 2014 года. Активисты замечают, что люди старшего поколения чаще всего считают Крым безусловно российским, люди среднего поколения настроены почти так же, а вот молодежь очень часто отвечает, что им все равно, чей Крым, лишь бы в России соблюдались права и свободы граждан. В акции приняли участие около 30 активистов. Они планируют проводить опрос на Невском проспекте еще два дня, а затем его результаты будут выложены в соцсетях.