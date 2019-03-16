Марлен Хуциев доставлен в больницу в тяжёлом состоянии

Советский и российский кинорежиссёр Марлен Хуциев доставлен в реанимацию московской больницы. Telegram-канал "112" передал эту новость, уточнив, что 93-летнего народного артиста СССР в бессознательном состоянии в его доме обнаружил сын.

Режиссёра "Весны на Заречной улице" и "Заставы Ильича" госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.

В конце 2018 года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

В 2019 году должна выйти картина Хуциева "Невечерняя". Это фильм-диалог двух писателей — Чехова и Льва Толстого — по всем главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма, сообщает Lenta.ru.