В Тиране продолжились антиправительственные протесты

В субботу в Тиране, столице Албании, демонстранты попытались ворваться в здание парламента, протестуя против коррупции. Как сообщает Associated Press, протестная акция началась перед резиденцией премьер-министра Эди Рамы, где собрались тысячи граждан, поддерживающих оппозиционную Демократическую партию Лулзима Башы, требуя его отставки.



Протестующие затем попытались ворваться в здание правительства, бросая дымовые шашки и другие предметы в полицейских. Полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водяными пушками. Несколько человек получили травмы.



Студенческие и гражданские протесты в Албании продолжаются с декабря прошлого года. Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связах с организованной преступностью.



Представители оппозиции, покинувшие в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Эди Рамы.



Президент Албании Илир Мета, находящийся в зарубежной поездке, призвал оппозицию проявлять спокойствие и избегать актов насилия.