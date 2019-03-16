В Тиране продолжились антиправительственные протесты

В субботу в Тиране, столице Албании, демонстранты попытались ворваться в здание парламента, протестуя против коррупции. Как сообщает Associated Press, протестная акция началась перед резиденцией премьер-министра Эди Рамы, где собрались тысячи граждан, поддерживающих оппозиционную Демократическую партию Лулзима Башы, требуя его отставки.
Протестующие затем попытались ворваться в здание правительства, бросая дымовые шашки и другие предметы в полицейских. Полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом и водяными пушками. Несколько человек получили травмы.
Студенческие и гражданские протесты в Албании продолжаются с декабря прошлого года. Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связах с организованной преступностью.
Представители оппозиции, покинувшие в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Эди Рамы.
Президент Албании Илир Мета, находящийся в зарубежной поездке, призвал оппозицию проявлять спокойствие и избегать актов насилия.
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