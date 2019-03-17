На выборах президента Словакии лидирует либерал Зузана Чапутова

Во второй тур выборов президента Словакии, по данным предварительного подсяёта голосов, выходят проевропейски настроенный либерал Зузана Чапутова и поддержанный правящей партией "Смер" заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

В первом туре, который прошёл в воскресенье, Чапутова опередила своих соперников - которых было более 10 - с большим отрывом, набрав 40,5 процентов голосов. У Шефчовича 18,6 процентов.

Не вышли во второй тур правый популист Штефан Харабин с 14 процентами и крайне правый националистический политик Мариан Котлеба, набравший более 10 процентов. Явка составила около 48 процентов.

45-летняя Зузана Чапутова - юрист, ранее она не занималась политикой. Она получила известность и прозвище "словацкая Эрин Брокович" борьбой против сооружения мусорного полигона и против коррупции. Чапутову поддержали праволиберальные, проевропейски настроенные политические силы. Она выступает, помимо прочего, в защиту ЛГБТ-сообщества и права на аборты.

Её соперник во втором туре Шефчович позиционирует себя как опытный кандидат, противник резких перемен. Он заручился поддержкой ведущей партии правящей коалиции, которая, однако, потеряла часть популярности после громкого убийства журналиста Яна Куциака и его невесты в прошлом году.

Второй тур пройдёт 30 марта.