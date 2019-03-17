Удальцов, Стрелков и Чаплин проведут в Москве антипутинский митинг

В Москве в воскресенье пройдет согласованный митинг протеста против социально-экономической, внешней и внутренней политики российских властей. В оргкомитет митинга "За справедливость, за Россиию, за новый курс" вошли, в частности, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков, публицист Максим Калашников, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин.

Акцию, которую её организаторы называют "объединением всех патриотов - и правых и левых", поддержали незарегистрированная партия "Другая Россия", "Сталинский полк" и другие организации левой или националистической ориентации. Подобный же состав организаторов проводил недавно на Суворовской площади митинг против передачи Японии Курильских островов, на него пришли несколько сот человек.

Митинг приурочен к годовщине переизбрания Владимира Путина на новый срок, а также к годовщине референдумов за сохранение СССР (1991) и в Крыму (2014).

Сами организаторы заявляют, что намерены "выразить недоверие высшим властям Российской Федерации", потребовать отставки правительства, отмены повышения пенсионного возраста, повышения минимальной зарплаты до 30 тысяч рублей, а также признания Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Сергей Удальцов сказал, что митинг должен показать альтернативу и Путину, и "прозападным оппозиционерам-либералам" - сообщает "Коммерсантъ". Поскольку самому Удальцову запрещено посещать массовые мероприятия, он заявил, что приедет на митинг, но "постоит в стороне" от места его проведения.