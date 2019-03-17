Тамплиеры и русско-турецкие войны. Все о нападении в Крайстчёрче

Главный подозреваемый по делу об убийстве 50 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрч накануне был доставлен в окружной суд. По распоряжению судьи лицо его было размыто. Брентон Таррант, 28-летний гражданин Австралии, совершил нападение на мечети 15 марта после дневной молитвы. При этом он вел прямую трансляцию чрезвычайного акта насилия –​ расстрела прихожан.

Собираясь расстреливать мусульман, Брентон Таррант сочинил манифест. По сравнению с безразмерным и бесформенным опусом Андерса Брейвика, совершившего аналогичное массовое убийство в 2011 году, это довольно краткий и ясный текст. Есть в этих текстах и нечто общее – интервью с самим собой. Именно по этой причине сложно поверить в то, что Таррант, как уверяет он сам, не жаждал славы. Отличительная черта этого интервью заключается в том, что все вопросы заданы в прошедшем времени, как если бы расстрел уже был совершен.

Разумеется, американские журналисты первым делом обратили внимание на упоминание президента США. "Вы – сторонник Дональда Трампа?" – спрашивает Таррант сам себя. И отвечает: "Как символа возрожденной белой идентичности и общей цели? Конечно. Как политика и лидера? О Боже, нет".

Дональд Трамп уже в восьмом часу утра 15 марта написал в Твиттере: "Выражаю свою самую теплую симпатию и наилучшие пожелания народу Новой Зеландии после ужасной бойни в мечетях. 49 невинных людей погибли так бессмысленно, так много ранено. США готовы поддержать Новую Зеландию чем только могут. Благослови вас Господь!"

"Наилучшие пожелания" смотрятся несколько странно в этом тексте. В нем нет осуждения убийц, и бойня не названа терактом.

Эта неуклюжесть выражений дала комментаторам возможность подозревать президента в плохо скрытой приязни к убийцам. Они напомнили публике, что, едва став президентом, Дональд Трамп издал указ о запрете въезда в США гражданам нескольких мусульманских стран, что в октябре прошлого года он назвал себя националистом, а после кровавой драмы в Шарлоттсвилле, где в августе 2017 года произошли столкновения участников марша правых с антифашистами, возложил ответственность за насилие на обе стороны.

В течение дня формула официального отношения к трагедии претерпела несколько модификаций. В начале десятого госсекретарь Майк Помпео заявил следующее: "Хочу выразить мои личные соболезнования народу Новой Зеландии по случаю отвратительного нападения на мечети в Крайстчёрче. Американский народ в своих мыслях и молитвах сегодня вместе с жертвами и их семьями. Соединенные Штаты осуждают этот акт насилия, продиктованный ненавистью. В этот мрачный час мы заверяем правительство и народ Новой Зеландии в своей неколебимой солидарности и готовности оказать любую помощь".

Вскоре после этого к журналистам вышел советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. "Мы, разумеется, крайне встревожены этим преступлением на почве нетерпимости в Новой Зеландии, которое похоже на террористическое нападение, – сказал он. – Мы всю ночь были на связи с нашим посольством. Мы продолжаем получать подробности. За ситуацией следят Госдепартамент и другие ведомства. Мы очень обеспокоены. Мы готовы сотрудничать с властями Новой Зеландии в чем только можем".

Между тем на события в Новой Зеландии отозвались другие заметные политики Америки. В частности, сенатор-республиканец Марко Рубио написал в Твиттере: "Нападение на мусульманских богомольцев в Крайстчёрче, Новая Зеландия, – однозначное зло. Яростный экстремизм любого сорта должен быть осужден, отвергнут и разгромлен".

Общественная организация "Совет по американо-исламским отношениям" созвала пресс-конференцию, на которой ее исполнительный директор Нихад Авад обратился непосредственно к президенту:

– Преступника, совершившего этот теракт, вдохновили разжигатели вражды в Соединенных Штатах и Европе. Виновник этой ужасной террористической атаки упоминал сегодня в своем манифесте президента Трампа. И я хотел бы обратиться к господину Трампу. Господин Трамп, ваши слова имеют значение. Ваша политика имеет значение. Эти слова и эта политика влияют на жизнь невинных людей здесь и во всем мире. И вы должны осудить эти действия не только как преступление на почве ненависти, но и как теракт, совершенный сторонником превосходства белой расы. Вы должны убедить всех нас – мусульман, афроамериканцев, евреев, иммигрантов – в том, что мы защищены и вы не потерпите никакого физического насилия в отношении нас, совершенного потому, что мы иммигранты или представители меньшинств.

Уже после этого обращения журналистам удалось пообщаться со старшим советником президента Келлиян Конвэй. К этому времени она, судя по всему, успела бегло пролистать манифест Тарранта. Ее спросили: "Вас не волнует, что подозреваемый упоминает президента в благоприятном смысле?" Она ответила, что автор манифеста "не прав": "Думаю, вы должны излагать весь манифест целиком, а не вылавливать в нем отдельные фразы... Он говорит, что ориентируется на Китай, что он не консерватор. Он не нацист. Он экотеррорист. Это озлобленная, полная ненависти личность, которой не следовало предоставлять платформу для высказываний".

Действительно, Таррант утверждает, что он не нацист – на том основании, что он не ненавидит другие этносы как таковые. Пусть только каждый из них живет на своей территории, а не вторгается на территорию белых. Китай ему нравится именно своей монокультурностью – в отличие от мультикультурализма Европы. Своим учителем Таррант считает вождя британских фашистов времен Второй мировой Освальда Мосли, а себя называет "этнонационалистом" и "экофашистом". Это совсем не то, что экотеррорист, то есть защитник природы, действующий насильственными методами. Это именно разновидность неонацизма.

Да и так ли уж принципиально важно, как называет себя сам Таррант? Его главная "идея", отраженная в названии его манифеста, – Великое замещение. Так называется теория заговора, сформулированная французским литератором Рено Камю. Он утверждает, что европейская элита приняла и осуществляет тайный план замещения высокофертильными мигрантами из третьего мира собственного населения, численность которого идет на убыль. В качестве доказательства приводится обычно доклад по замещающей миграции, представленный экспертами отдела народонаселения ООН в 2000 году. На самом деле доклад носит гипотетический характер, а в его заголовке имеется вопросительный знак.

Вполне вероятно, что Брентон Таррант искренне не считает себя исламофобом. Он, например, бывал в Пакистане и остался очень доволен честностью, сердечностью и гостеприимством пакистанцев. Но так уж получается, что мусульмане составляют основу миграционного потока в Европу. Лондонская Daily Mail сфотографировала и детально разобрала разноязыкие надписи на его оружии и автоматных магазинах. Это, можно сказать, энциклопедия многовекового противостояния мусульманам в Европе. Из лиц и событий российской истории перечислены сражение при Кагуле (русско-турецкая война 1768–1774 годов), победителем в котором вышел граф Петр Румянцев, ставший после этого Задунайским, оборона Шипки и отличившийся в ней генерал Иосиф Гурко (русско-турецкая война 1877–1878), адмирал Дмитрий Сенявин, одержавший две победы в морских сражениях русско-турецкой войны 1806–1812 годов. В числе современных "героев" белого сопротивления назван украинец Павло Лапшин, приговоренный британским судом в 2013 году к пожизненному заключению за убийство 82-летнего имама в Бирмингеме и три попытки устроить взрывы в мечетях.

Все это производит впечатление троллинга, или, как называет эту манеру обозреватель издания The Verge Элизабет Лопатто, "неймдроппинга" – это когда некто сыплет именами и названиями (все равно чего и кого, видеоигр или венецианских дожей) с целью привлечь к себе как можно более широкое внимание. Лопатто называет расстрелы в Крайстчерче "убийством эпохи SEO" (SEO – оптимизация поисковых систем): они были спланированы так, чтобы ответить на максимальное число запросов. Впервые теракты сопровождались прямым репортажем в Фейсбуке, и видео это потом никак не удавалось удалить – оно то и дело всплывало на разных платформах.

В настоящее время спецслужбы целого ряда стран ищут на своей территории следы Тарранта. Он исколесил всю Европу. В ноябре прошлого года Таррант побывал в Болгарии, Румынии и Венгрии, в декабре – в Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии.

Британские власти обеспокоены призывом Тарранта к убийству мэра Лондона Садика Хана. Контрразведка MI5 ищет его возможные связи с радикальными кругами в Великобритании.

Сам Таррант говорит, что не принадлежит ни к какой организации или группе, не выполнял ничей приказ и не пользовался ничьей поддержкой. Однако перед тем, как осуществить свой план, он "вступил в контакт с возродившимися рыцарями-тамплиерами" и получил от них благословение.

У манифеста Тарранта есть эпиграф – стихотворение Дилана Томаса:

Не гасни, уходя во мрак ночной.

Пусть вспыхнет старость заревом заката.

Встань против тьмы, сдавившей свет земной...

(Перевод Василия Бетаки)

Примерно в середине текста – известная неонацистская переделка стихотворения Редъярда Киплинга "Начала": там, где у Киплинга повторяющийся рефрен "Когда англичане стали ненавидеть", англичане заменены саксами.

Заканчивается сочинение стихотворением Уильяма Эрнста Хенли (1849–1903) "Непокоренный" (латинское название написано с ошибкой):

В глухой ночи без берегов,

Когда последний свет потух, Благодарю любых богов

За мой непобедимый дух...

(Перевод Владимира Рогова)

Ну а напоследок – бодрое прощание: "Увидимся в Валгалле!" Валгалла в германском эпосе – рай для павших в бою воинов.

Андерс Брейвик за нападение на молодежный лагерь Норвежской рабочей партии и убийство 77 человек был приговорен к 21 году тюремного режима с возможностью неограниченного продления срока. Видимо, Брентон Таррант тоже проведет в тюрьме остаток своей жизни.