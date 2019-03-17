Facebook после критики удалил более 1,5 млн видео стрельбы в Крайстчёрче

Корпорация Facebook заявляет, что только в первые 24 часа после нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч удалила более полутора миллионов видеозаписей стрельбы.

Об этом заявила представитель Facebook в Новой Зеландии Мия Гэрлик. По её словам, удаляются и отредактированные версии видео, в которых отсутствуют непосредственно кадры стрельбы по людям.

Совершивший нападение Брентон Таррант вёл его прямую трансляцию в Фейсбуке.

В первые часы после теракта 17-минутное полное видео или его фрагменты широко разошлись по социальным сетям, его - несмотря на призывы полиции не делать этого - использовал и ряд СМИ, прежде всего австралийских. Корпорацию Facebook подвергли критике за то, что она, вопреки своим собственным правилам, не заблокировала трансляцию и недостаточно активно, по мнению критиков, препятствовала распространению видео.

Число жертв нападения на мечети, которое власти признали терактом, накануне возросло до 50. В больницах остаются несколько десятков пострадавших, из них 12 в крайне тяжёлом состоянии.

Накануне Тарранту, 28-летнему гражданину Австралии, называющему себя "белым националистом", в суде были предъявлены обвинения в убийстве. Он заключён под стражу.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что её канцелярия получила так называемый "манифест" Тарранта, в котором тот описывает мотивы своего поступка, за 9 минут до теракта по электронной почте. В письме не говорилось, когда и где будет совершён теракт. "Манифест" был разослан по примерно 30 адресам.