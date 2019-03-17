Омского правозащитника Виктора Корба объявили в федеральный розыск

В Омске правозащитника и журналиста Виктора Корба объявили в федеральный розыск, сообщил 16 марта портал "Открытый Омск". Преследование по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности стало причиной его отъезда из России.​

Сообщение об объявлении в розыск Корб получил по электронной почте от следователя Виталия Салтыкова, – пишут "Сибирь.Реалии".

"Виктор Владимирович, дополнительно сообщаю Вам, что 15.03.2019 вынесено постановление об объявлении Вас в федеральный розыск лиц в связи с вашим уклонением от явки по вызовам следователя, а также нарушением Вами меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении.

Сейчас Корб находится в Киеве. Он заявил о желании оформить вид на жительство в Украине, однако, по его словам, убежища просить не намерен.

Журналист девять месяцев находился под подпиской о невыезде и нарушил ее. Вернуться в страну, по его словам, он может лишь после того, как в России "изменится режим". Сейчас находиться в стране опасно, считает Корб.

Уголовное дел в отношении Корба было возбуждено в мае 2018 года. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на семь лет по обвинению в призывах к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". В его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате у него изъяли всю технику, включая сотовые телефоны, не только у самого Корба, но и у его родственников.