Гуайдо начал турне по Венесуэле, чтобы заручиться поддержкой регионов

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный Соединёнными Штатами и рядом других стран легитимным исполняющим обязанности президента страны, заявил, что начал турне по стране, чтобы заручиться масштабной поддержкой в регионах в борьбе за отстранение от власти президента Николаса Мадуро.

Выступая в городе Валенсия, Гуайдо заявил о "новой фазе" борьбы, назвав её "Операцией "Свобода"". Он намерен посетить множество населённых пунктов. Турне Гуайдо должно завершиться в Каракасе масштабной акции протеста, в ходе которой Гуайдо пообещал потребовать от Мадуро "вернуть народу" власть и освободить президентский дворец.

Сторонники Мадуро считают, что попытки оппозиции свергнуть президента провалились. Глава парламента объявил себя временным президентом почти два месяца назад, однако с тех пор к нему так и не перешла реальная власть. Она остаётся в руках у Мадуро, которого поддерживают Россия, Куба и Китай.

На прошлой неделе Венесуэла пережила блэкаут - несколько дней на большей части территории страны не было электричества из-за аварий на нескольких электростанциях. Власти назвали случившееся саботажем, организованным США. Оппозиция утверждает, что виной всему ветхость инфраструктуры, о которой не заботятся власти.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в воскресенье сообщил, что на 19 марта в Риме намечены его консультации с Эллиоттом Абрамсом - спецпредставителем США по Венесуэле. Это первый подобный контакт с начала кризиса.