ЕС и США в годовщину аннексии Крыма подтверждают её непризнание

Евросоюз и Соединённые Штаты в связи с пятой годовщиной аннексии Россией Крыма выступают с заявлениями, в которых подтверждают непризнание аннексии и уважение территориальной целостности Украины.

В декларации, которую от имени ЕС опубликовала глава его внешнеполитического ведомства Федерика Могерини, говорится, что "аннексия является прямым вызовом международной безопасности", а ЕС будет продолжать свою политику непризнания аннексии Крыма, в том числе последством санкций.

В декларации также содержится осуждение захвата Россией украинских военных кораблей и моряков в ноябре прошлого года, а также сооружение Крымского моста без согласия Украины. ЕС напоминает и о нарушении прав человека на Крымском полуострове, в том числе преследования крымских татар. В декларации содержится призыв освободить Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Владимира Балуха и других политзаключённых, задержанных или осуждённых в Крыму.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино, в свою очередь, назвал референдум 16 марта 2014 года о присоединении Крыма к России "фарсом", проведённым "под дулами пистолетов".

В Крыму российские власти организовали широкое празднование пятой годовщины аннексии, которую в России называют "воссоединением". В Симферополе и других городах прошли шествия, в субботу "Ночные волки" провели автопробег Симферополь-Севастополь.

В Ялте прошёл парад детей и казаков, а в лагере "Артек" - "детский референдум".

В Крым приехала и делегация из Франции во главе с депутатом Европарламента Тьерри Мариани и ряд пророссийски настроенных политиков из других стран ЕС.

В понедельник, как ожидается, Крым посетит президент России Владимир Путин. По некоторым сообщениям, он уже на полуострове.

16 марта 2014 года в украинском Крыму, который к тому моменту взяли под контроль российские военные, прошёл референдум по вопросу о воссоединении с Россией. 18 марта Путин объявил, что в соответствии с результатами голосования Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав. Полуостровом пять лет руководит российская администрация. Украина считает эти события аннексией и оккупацией. Подавляющее большинство стран мира не признаёт аннексию, а США, ЕС и ряд других стран ввели против России санкции.