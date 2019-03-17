Трамп обвинил Google в оказании помощи китайской армии

Президент США Дональд Трамп обвинил корпорацию Google в помощи Китаю и его армии, в ущерб интересам Соединённых Штатов. Об этом Трамп написал в твиттере. Каких-либо подробностей он не привёл, высказав лишь мнение, что Google помогал на выборах президента в 2016 году его сопернице, кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

По всей видимости, Трамп имел в виду недавние высказывания главы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозефа Данфорда на слушаниях в Сенате. 14 марта Данфорд заявил, что работа Google в Китае "непрямо помогает китайской армии".

Корпорация неоднократно заявляла, что заинтересована в расширении своего присутствия на китайском рынке - несмотря на ограничения в сфере Интернета, введённые в Китае, из-за которых там заблокирован или серьёзно затруднён доступ к ряду сервисов, включая Facebook. При этом около тысячи сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании, протестуя против планов разработать для Китая поисковик, который бы блокировал запрещенные на территории этой страны сайты. Ранее подобный протест привёл к тому, что корпорация приняла решение не продлевать с министерством обороны США сотрудничество в рамках программы по распознаванию лиц людей на снимках с беспилотников с помощью искусственного интеллекта.

Представители Google заявляют, что не отказываются от сотрудничества с властями США и при этом не сотрудничают с китайскими военными.