Футболисту сборной России грозит дисквалификация за расизм

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил, что футболисту сборной России и екатеринбургского "Урала" Павлу Погребняку грозят штраф и временная дисквалификация за его высказывание о темнокожих игроках в составе сборной.
В интервью "КП" Погребняк, отвечая на вопрос о своём отношении к натурализации иностранцев и привлечении их к играм за российскую национальную команду, сказал буквально следующее: "Отношусь к этому отрицательно. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".
В качестве примера Погребняк привёл бразильца Ари, который в июле 2018 года получил российский паспорт, а в ноябре дебютировал в составе российской национальной команды в товарищеском матче против сборной Германии. Россия проиграла его со счётом 0:3.
Замофицера РФС по борьбе с дискриминацией отметил, что на высказывания Погребняка обратила внимание служба мониторинга. По мнению Александра Баранова, слова футболиста "явно не соответствуют основным принципам мировой антирасистской кампании в футболе #EqualGame".
"Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. Несомненно, РФС в ближайшее время рассмотрит данный вопрос и вынесет решение", - пообещал Баранов.
Глава комитета по этике РФС Семён Андреев назвал слова Погребняка "совершенно недопустимыми", отметив, что "темнокожий, если является гражданином страны, имеет такие же права, как любой другой гражданин, в том числе - право играть за национальную сборную".
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов также заявил, что слова Погребняка "попахивают расизмом".
Сам игрок уже прокомментировал реакцию чиновников на своё интервью. Он отметил, что долгое время играл в Европе, а потому ничего не имеет против темнокожих игроков. Погребняк, по его словам, выражал сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. При этом он никого не хотел обидеть.
Генеральный директор футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов поддержал своего игрока. Он заявил, что не видит ничего криминального в его словах, так как Погребняк не назвал Ари "чёрным" или "негром". Иванов также подчеркнул, что согласен с Погребняком по сути. "Натурализованный легионер никогда не будет биться за Россию", - считает президент "Урала".
- 35-летний Павел Погребняк попадал в состав сборной России с 2006-го по 2012-й годы. Он сыграл за неё 33 матча, забив 8 голов. В 2007-м году в составе санкт-петербургского "Зенита" Погребняк становился чемпионом России по футболу, а годом позже выиграл Кубок УЕФА, став лучшим бомбардиром турнира. Последние годы карьера игрока идёт на спад. В этом сезоне он провёл всего три матча в российской премьер-лиге в составе "Урала", ни разу не поразив ворота.
- Бразилец Ари переехал в Россию в 2010-м году, подписав контракт с московским "Спартаком". В дальнейшем он сменил ещё два российских клуба, оказавшись, в итоге, в "Краснодаре". По окончании сезона 2015-го года Ари вошёл в список 33 лучших футболистов чемпионата, а в прошлом году стал членом "Клуба 100" российских бомбардиров - в него вступают российские футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах на высшем уровне. В этом сезоне Ари провёл за "Краснодар" 18 игр в чемпионате России и Лиге Европы, в которых забил девять мячей.
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