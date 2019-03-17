Студентам предложили участие в молебне в обмен на закрытие прогулов

Студентам Уральского государственного горного университета (УГГУ) предложили посетить молебен в поддержку строительства храма Святой Екатерины в обмен на закрытие прогулов по физкультуре. Об этом "Новой газете" сообщили двое учащихся университета.

Они рассказали, что соответствующее предложение поступило от зампредседателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой. Она также обещала, что от студентов не потребуются какие-либо действия - нужно только прийти и постоять на молебне.

В итоге на молебен пришли около 20 учащихся УГГУ.

Молебен за строительство храма прошел в Екатеринбурге 17 марта и собрал около двух тысяч человек. Он стал ответом на ряд акций противников возведения храма: в частности, накануне они организовали концерт в "Ельцин-центре", на который пришли около 1500 человек.

Специальный корреспондент телеканала "Дождь" Илья Шелепин сообщил, что помимо согнанных бюджетников среди участников молебна были замечены шоумены и участники проекта "Камеди клаб" Михаил Галустян и Дмитрий Грачёв.

Храм святой Екатерины хотят построить на месте сквера на Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга. Протестующие против строительства утверждают, что деревья в таком промышленном городе, как Екатеринбург, важнее религиозных объектов.