Мэр Парижа: "Мы переживаем мощный социальный и политический кризис"

Во Франции, по следам, субботних беспорядков и погромов в центре Парижа, развернулась дискуссия о произошедших инцидентах.

На Елисейских полях радикальные манифестанты громили витрины магазинов, поджигали и грабили бутики и рестораны, строили баррикады и нападали на полицейских. Десятки зданий были повреждены, 11 человек были ранены при пожаре в банке. Полиция задержала более двухсот человек, президент Франции Эммануэль Макрон прервал короткий отпуск в Пиринеях и вернулся в Париж.



Международное французское радио на русском языке сделало обзор воскресной французской прессы.



"1500 громил в Париже вновь воспользовались "жёлтыми жилетами", чтобы грабить магазины, поджигать здания и нападать на полицейских и жандармов, — написала Le Figaro. По данным газеты, французские спецслужбы отметили в последние несколько дней мобилизацию радикально настроенных группировок.



"Самая прекрасная улица мира стала неузнаваемой, — пишет Francetvinfo. — Бутики и знаменитые заведения Елисейских полей были разгромлены".



Le Parisien публикует историю владельца сожженного киоска на Елисейских полях. Жозе Рюссо (Jose Russo) рассказывает, что ему повезло остаться в живых. По его словам, "участники движения «желтых жилетов» «одобряют насилие». «Здесь нет мультимиллиардеров, здесь люди, которые работают», — говорит он о разгромленных магазинах.



«Комитет Елисейских полей», ассоциация по благоустройству самой дорогой улицы Парижа, в которую входят владельцы местных магазинов, попросила о встрече с премьер-министром, пишет Le Monde.



Глава французской палаты ремесленников CMA France Бернар Сталтер также обратился в министерства внутренних дел и экономики с просьбой принять делегацию ремесленников, сообщает Le Monde.



Оппозиция раскритиковала «некомпетентность» властей в предотвращении беспорядков. Глава французской правой партии «Республиканцы» Лоран Вокье призвал президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа «действовать». Глава списка «Республиканцев» на выборах в Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами написал в твиттере о невыносимой «беспомощности государства».



В интервью Le Parisien, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «шокирована уровнем насилия». «Я видела невообразимые сцены, видела, сколько было разрушено магазинов. То, что произошло, это беспрецедентный уровень насилия. Я думаю о силах правопорядка, пожарных и о наших гражданах», — сказала Идальго.



Мы переживаем мощный социальный и политический кризис. Но этот разлом не может длиться. Мы больше не можем так продолжать», — подчеркнула парижская градоначальница.