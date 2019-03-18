В США умер автор сингла к фильму "Криминальное чтиво"

В США в возрасте 81 года умер гитарист и рок-музыкант Дик Дейл.

Написал в твиттере игравший с ним басист Сэм Болл.

По данным СМИ, музыкант умер в госпитале в Калифорнии в субботу, 16 марта. Точная причина смерти не называется. Ранее Дик Дейли дважды лечился от рака.

Настоящее имя Дика Дейла — Ричард Энтони Монсур. Он родился в 1937 году в ливанско-польской семье в Бостоне. За свою музыкальную карьеру с начала 1960-х годов Дик Дейл выпустил 11 студийных альбомов. Одна из его самых известных композиций – "Misirlou", которую Квентин Тарантино использовал в фильме "Криминальное чтиво" в 1994 году.

Дик Дейл считается одним из создателей направления серф-рок. Его также называли крестным отцом серф-гитары. Манера игры Дейла повлияла на многих других гитаристов, например, Джимми Хендрикса и Эдди ван Халена.



