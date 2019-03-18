NYT: убийцы Хашогги с 2017 года похищали и пытали людей

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман примерно за год до убийства журналиста Джамаля Хашогги одобрил создание секретного подразделения, которое занималось преследованием оппозиционных деятелей и диссидентов – от слежки за ними до убийств. Это утверждает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.

Частью этой "команды" были и люди, обвиняемые в убийстве Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года.

Начиная с 2017 года, эта группа участвовала более чем в 10 спецоперациях, утверждают пожелавшие остаться неназванными американские официальные лица, знакомые с документами спецслужб.

Её члены, в частности, похищали саудовских общественных деятелей и блогеров, которые выступали с критикой политики королевства, из других арабских стран. Как утверждается, их содержали под стражей в принадлежащих королевской семье помещениях, подвергали пыткам и психологическому насилию.

Убийство Хашогги в стамбульском консульстве вызвало гнев и возмущение во многих странах мира. Саудовская Аравия была вынуждена признать факт убийства, поскольку Турция располагала доказательствами. Власти королевства, однако, заявляют, что убийцы журналиста действовали по своему усмотрению, а не по приказу со стороны наследного принца. Сейчас 11 обвиняемых в убийстве Хашогги судят в Эр-Рияде, при этом Турция добивается их выдачи.