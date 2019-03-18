Бывшего директора лагеря на Сямозере приговорили к 9,5 годам колонии

Петрозаводский городской суд приговорил к девяти с половиной годам колонии бывшего директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову по делу о гибели 14 детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Её заместитель - Вадим Виноградов - также приговорён к 9, 5 годам колонии. Один из инструторов получил 8 месяцев. Двоих бывших руководителей карельского Роспотребнадзора и одного инструктора - суд оправдал.

Бывшим руководителям лагеря на Сямозере были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть двух и более человек.

18 июня 2016 года 47 детей и четверо инструкторов на трех лодках попали в шторм на Сямозере. Одна из лодок перевернулась. Спасательная операция началась лишь через 20 часов после произошедшего. Погибли 14 подростков. Лагерь "Парк-отель Сямозеро", в котором отдыхали дети, был закрыт. Руководство лагеря было арестовано. В Следственном комитете тогда заявили, что оно пыталось скрыть информацию о трагедии.